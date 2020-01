Ce a pățit un cărășan mort de beat după ce a cerut indicații de orientare polițiștilor din Timiș

Un barbat din Baile Herculane, rupt de beat, a fost gasit dormind la volan de un echipaj al politiei rutiere din Lugoj, pe strada Episcop Ioan Balan dupa ce un lugojean a anuntat autoritatile ca masina are stopurile aprinse iar barbatul care se afla pe scaunul soferului pare sa nu se simta bine. Politistii au ajuns la locul indicat si au observat ca barbatul din masina este aplecat cu capul pe volan. Oamenii legii au batut in geam, iar cand soferul a deschis usa, l-au intrebat daca totul este in regula si daca are nevoie de ajutor.

Carasanul le-a spus ca totul este ok insa i-a rugat pe politisti sa ii spuna cum ajunge la Baile Herculane. Politistii rutieri i-au dat indicatii barbatului si au plecat. Dupa numai o ora, oamenii legii au dat in trafic de barbatul pe care l-au ajutat cu indicatii pe strada Caransebesului. Politistii s-au gandit ca nu ar fi rau sa vada daca barbatul era baut. Aparatul alcooltest a aratat o concentratie de alcool in aerul expirat de 0,67mg/l, astfel ca politistii i-au aratat de aceasta data soferului si drumul pana la spital, dar si pe cel spre sectia de politie. Barbatul este cercetat pentru conducere sub influenta alcoolului.

Sursa: Lugoj Info.ro

