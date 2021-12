Ce să faci cu Aperol și adevărata rețetă de Spritz

Aperol este o băutură cu puțin alcool, de origine italiană, servit ca aperitiv. Se știe că este componenta principală a Aperol Spritz, dar este folosită și în compoziția altor cocktail-uri.

Cum se face Aperol?

Aperol a fost dezvoltat la începutul secolului al XX-lea în Italia , de către frații Barbieri. Rețeta sa a rămas neschimbată de-a lungul deceniilor. Spritz-ul se crede că își are originile în secolul al XIX-lea, când Veneto de astăzi se afla sub influența Imperiului Austro-Ungar. Soldații săi, consumatori asidui în barurile venețiene („osteria”) obișnuiau să bea vinuri locale, iar pentru a scădea gradul de alcool adăugau apă. Acțiunea de a dilua (în germană „spritzen”) vinul cu apă a dat numele faimosului aperitiv Spritz, care era deci compus doar din vin alb de masă și apă. Mai mult, nu este neobișnuit să mai întâlnim, în micile sate din nordul Veneto, „bătrâni” care joacă cărți și beau „spritz” făcut din vin alb și apă spumante.

Apoi, la începutul secolului trecut, între Veneția și Padova a luat naștere clasicul Spritz care se consumă astăzi sub formă de cocktail. Am început să amestecăm vinul alb cu apă minerală și am adăugat un bitter: Aperolul. Cu aceste noi ingrediente obținem un cocktail ușor, colorat, cu un gust plăcut.

Aroma amară a Aperol se datorează compoziției sale: Aperol este într-adevăr compus din portocale amare, arome de rubarbă și gențiană, precum și ierburi. Rezultatul este o băutură cu conținut scăzut de alcool (11 până la 15 grade), făcută din produse naturale, cu o culoare portocalie neon drăguță și aromă amară. Aperol, o băutură folosită pe scară largă în Italia, poate fi apoi folosită ca bază pentru prepararea cocktail-urilor precum Aperol Spritz.

Cum să bei Aperol?

Aperolul este o băutură puțin mai alcoolică decât vinul, care se consumă ca aperitiv, cu cuburi de gheață. Se poate folosi această băutură cu gustul amar și culoarea portocalie fluorescentă pentru a face cocktail-uri de specialitate, cum ar fi un Aperol Spritz rapid și ușor, un Spritz de Crăciun, un Aperol Tonic, un Spritz cu grapefruit sau un Bellini Raspberry pentru a da doar câteva exemple.

Timp de preparare: 2 minute

Cum se procedează: pune cuburile de gheață într-un pahar mare de vin, stropește-le cu Prosecco, puțină apă minerală și, apoi, cu mișcări circulare, Aperol. Se amestecă totul împreună cu o lingură de bar și se ornează cu o jumătate de felie de portocală.

Câteva sfaturi utile:

Amestecă ingredientele în ordinea descrisă mai susdeoarece o altă ordine va modifica rezultatul final. Aperolul are o greutate mai mare în comparație cu Proseccoși, dacă este pus mai întâi în pahar, tinde să rămână pe fundul paharului fără a se amesteca bine cu celelalte ingrediente. Spritz-ulpoate însoți aperitive și finger food, dar si mezeluri și preparate din carne albă, pește și rețete picante. Pe de altă parte, carnea roșie trebuie evitată. Te rugăm să alegi un Prosecco bun pentru spritz-ul tău, nu Prosecco industrial pe care, din păcate, îl găsim în masă în supermarketurile noastre, sau și mai rău, un vin care nu este Prosecco. Prosecco are un parfum de flori și fructe, esențial pentru succesul unui Aperol Spritz. În plus, bulele vor fi mult mai prezente și mai consistente, ceea ce nu se găsește într-un Prosecco ieftin.

Cel mai bine este savurat proaspăt, ca atare sau ca parte a unui cocktail. Poți însoți Spritz-ul făcut cu Aperol cu gustări italiene.

Cocktail-uri cu Aperol

Vrei să-ți surprinzi oaspeții preparându-le cocktail-uri de casă, fără să fie prea complicat sau să ia mult timp? Nimic mai ușor. Aperolul poate fi folosit ca bază pentru diverse cocktail-uri care necesită doar câteva ingrediente și un timp scurt de realizare.

– Pentru a prepara un Aperol Spritz, trebuie doar să amesteci 4 cl de Aperol, 6 cl de Prosecco cu un strop de apă minerală și să servești cu o felie de portocală și cuburi de gheață.

– O altă sugestie de a varia puțin: ia 6 cl Prosecco, 4 cl suc de grapefruit apoi 6 cl Aperol, amestecă totul și servește cu o felie de grapefruit și cuburi de gheață.

– Pentru o notă acidă, poți prepara un Aperol Sour cu Aperol, suc de lămâie și sirop de zahăr.

Comentarii

comentarii