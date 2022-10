Ce șanse are cetățeanul să aibă reprezentant credibil în CSM? (III)

Interviu cu avocatul Virgil Melnic din Timișoara, fost candidat la CSM

1.Domnule avocat Virgil Melnic, după o carieră de zeci de ani și după implicarea în sute de procese, cum ați explica încrederea cetățeanului în justiție, acum, către sfârșitul anului 2022?

Răspuns VM: Atunci când e vorba de încrederea cetățeanului în justiție avem pe omul de pe stradă privind la portofel și totodată se gândește, în ce măsură lui i se face sau nu dreptate. Justiție pentru cetățean înseamnă numai judecata în civil. Aici erau două neajunsuri: cauza civilă care se amâna ani de zile și câteodată, hotărârea pronunțată, însă aici se declară apel sau recurs. Justiția de astăzi reușește în premieră, să nu mai amâne cauzele civile, tocmai datorită modificării legislației în civil. Rămâne hotărârea pronunțată: Dacă nu se aplică litera legii omul nostru rămâne cu un os în gât – Cine îl scoate? Apelul? Însă când nici acolo legea nu se aplică e bucluc. De aici neîncrederea la cetățean. Concluzia apare și ea 1. Apreciem foarte mult faptul că nu se mai amână cauzele 2. Trebuie să existe un control serios al calității actului de justiție. Magistratul trebuie să-și amintească că este un demnitar al statului român care va aplica legea e independent demnitarul numit magistrat, dar această independență se referă doar la aplicarea legii. Controlul exercitat asupra calității actului de justiție se va face el prin căile de atac legale (apel/recurs) dar și disciplinar prin Inspecția Judiciară CSM . Însă mai trebuie să existe și corpul de control la Ministerul Justiției numai la cauzele civile. Organizând astfel justiția, crește calitatea actului de justiție, încrederea cetățeanului.

2.Ce rol are avocatul aici?

Vorbind noi despre încrederea cetățeanului mai este ceva. Avocatul, acest amestec de element al justiției și sprijin al justițiabilului. Geaba avem persoane în robă neagră ce colorează ele reclama la TV dacă n-avem avocați ca pe vremuri. Astăzi există Uniunea Barourilor România condusă de profesor și avem multe Barouri conduse de profesori! Este fals fiindcă profesorul le știe pe ale lui TEORIA dar avocatul clănțău e aproape de cetățean așa cum se prezintă el +- înțelegând nevoile acestuia = PRACTICA. Cetățenii câștigă când barourile au avocați buni profesorul să aibă decență: nu mai candidează.

3.Ce înseamnă statul de drept?

Răspuns VM: Statul de drept în esență înseamnă că cetățenii și cei care îi guvernează trebuie să respecte legea. Statul de drept este cartea de vizită Schengen. Altfel afară. România și MCV-ul. Hotărârea 393 din 18 Mai 2021 a Curții Europene de Justiție arată calea de urmat. Dacă respectăm Art 1(4) Constituția România – Separația Puterilor – e simplu, căci atunci Guvernul ori Parlamentul legiferează. MCV ne și spune la revedere. Ceea ce vrea UE este ca legile adoptate să reflecte corespunzător Hotărârea CJUE dar legislativul român (Guvernul/Parlament) nu poate. Există o anumită opoziție și strada. Premierul Olandei Mark Rutte a punctat: MCV-ul este esențial la intrarea în Schengen.

Protocolul 1 = Hotărârea CJUE 393/2021 Protocolul 2 = Hotărârea CJUE 463/2007

Protocolul 1 – Priviți-l pe Dl Mark Rutte cât de mândru arăta cu portretul realizat de maestrul Ștefan Popa Popa’s Personalitate mondială! Dacă se întâlneau la Timișoara categoric altfel ne vorbea despre Schengen. Hotărârea CJUE 393/2021 la Timișoara!

Protocolul 2 – Expunem o altă Hotărâre a Curții Europene de Justiție din 13.12.2007 CASE C-463 FBTO v.Odenbreit CJUE celebrată cu onoare(Conferința Valencia 2008) Hotărâre ÎCCJ 8646 din 13.10.2005 Așadar România are Întâietate dar nici nu știe! Mai pe românește, prima oară în UE când victima s-a judecat în despăgubiri acasă! Protocolul. E chestie de Protocol altfel se și proiectează Imaginea: vizita de la Cincu demonstra unitatea NATO dar trebuia completată cu o vizită la Timișoara astfel era posibilă și întâlnirea PM Mark Rutte, Popa Popa’s, Personalitatea Mondială Prestigiul României. Apoi Titlul de Doctor Honoris Causa oaspetelui dar și juzilor ÎCCJ care au pronunțat la București Întâietatea practicii UE! Astfel nu preda o lecție ci ascultam!

Domnul Mark Rutte PM Olanda afla că Schengen este prezent, România găzduiește 21/22.10.2022 Conferința PEOPIL. Lumea afacerilor se mișcă. Politicul ce așteaptă?

https://www.peopil.com/conferences/conference-for-central-eastern-european-lawyers Protocolul așadar. Păi nu găseam noi o Universitate care să confere Titluri Honoris Causa?

4.Dacă până acum am vorbit de încrederea cetățeanului în justiție, ce ne puteți spune despre încrederea omului în statul de drept?

Răspuns VM: Românul este confuz. Cetățeanul a auzit de MCV dar nu știe ce este.

5.În societatea occidentală și americană, s-a ajuns ca ONG-ul să fie mai puternic decât statul și să impună regulile jocului. Unde se mai află cetățeanul aici?

Răspuns VM: În Vest cetățeanul este respectat de Autoritate iar legea se aplică, ca unitate de măsură fiind protecția consumatorului. Gălăgie face tot ONG-ul, ordinea însă e prin aplicarea legii. Cetățeanul în Vest se află sub umbrela statului de drept. Justiția nu critică legea ci o aplică. Aplicarea legii garantează independența judelui.

6.Ce înseamnă să fii membru PEOPIL?

Răspuns VM: Personal am devenit membru PEOPIL când aveam Hotărâre definitivă urmând a fi executată în Vest și nu era posibil. Devenind membru PEOPIL s-a putut. Considerăm aportul de know-how, cunoștințe specifice, informația specifică ce face diferența. Am căpătat și legitimație UE, foarte prețios când te legitimezi în altă țară.

7.Domnule Virgil Melnic, sunteți avocat specializat pe accidente. Vă rog explicați-ne victima unui accident de circulație petrecut în altă țară din Europa se poate judeca pentru despăgubiri în România?

Răspuns VM: Punct ochit, punct lovit. Asta e întrebarea cea mai importantă. Înainte, adică în secolul trecut era dezastru. Tocmai de asta am fondat prin 1999 FRAVA. A fost odată chiar un accident cu microbuz când 16 muncitori ce mergeau la lucru au decedat, familiile acestora nu au primit ceva. Graoznic și inuman. Frava s-a aliat cu AVAC în 2006 împreună am făcut ceva ordine în țară, adică au existat despăgubiri legale, apoi în 2007 România a intrat în UE, erau alte reguli, totul s-a schimbat în bine – existau despăgubiri. Întrebarea asta e aparte fiindcă în țară era cum era dar dacă era accident în Europa? Intrasem în UE dar hai să vedem cum stă treaba. Un caz specific prin anul 2008 familia compusă din 3 persoane (mama, tatăl, copil de 12 ani) într-o mașină cu nr de București suferă un accident de circulație, undeva pe centura Viena – Austria. Hai să vedem ce a fost. Eram noi membru UE, dar stai să vezi. Pe scurt mașina care provocase accidentul era asigurată în Germania, aparent totul era perfect. În fapt mașina românului o daună totală a fost ridicată și dusă a fost, familia cei 3 bilete și vin cu trenul Viena – București, copilul cu vătămare corporală medie la brațul drept și șold. Despăgubire? Încă nu, căci asigurătorul RCA din Germania voia o expertiză, așadar Brokerul din Viena era contact. Angajare avocat la Viena nu se putea, costa 150€/oră, lasă că se ocupă brokerul. După câteva luni de așteptare perioadă în care SRL-ul familiei din București nu prea mergea, autoturismul firmei dispăruse, iaca vine oferta de la broker: numai că au înghețat. Era oferta de la Germania, pentru mașina daună totală + copil accidentat + stres accident + cheltuieli de transport și alte cheltuieli adiacente, asigurătorul despăgubea cu 100 €uro. Cititorul sperăm că a înțeles: Asigurătorul din Germania plătea 100€, cazul terminat. Înapoi la familia din București. Ce ne facem? Suntem noi în UE dar ce facem? Aud ei despre FRAVA prin cineva de la AVAC, preluăm cazul, ne judecăm la București Sector X, obținem o hotărâre în 2009 circa 20.000 €uro neamț caput care plătește deîndată. Final.

Credeți că există justiție în acest domeniu? Exemple de realizări!

Răspuns VM: Există justiție. Secretul este existența standardului profesional optim. Diferența dintre oferta 100€ și hotărârea executată 20.000€ur = Foarte mare. Era posibilă judecata pentru despăgubire la domiciliul victimei, datorită practicii UE stabilită de CJUE anul 2007. Ați ghicit: Protocolul 2 …. CASE C-463 FBTv.Odenbreit/13.12.2007. Dacă nu era practica judecării pentru despăgubire la domiciliul victimei românii ar fi împărtășit oferta: 100€! Pentru că înainte de 2000 te judecai numai la locul accidentului! Desigur că exista oferta asigurătorului RCA din Vest. Dvs v-ar ajunge oferta de 100€uro? Exemple de realizări! Simplu: Hotărârea ÎCCJ cu nr 8646 din 13.10.2005 Întâietate! Foarte bine veți zice, aia e Hotărârea ÎCCJ România, dar dumneata dl. Virgil Melnic? Tac. Ce să mai spun dacă dvs nu cunoașteți faptul că Hot ÎCCJ 8646/2005 este copilul FRAVA? Păi cine lupta ca un bezmetic să constituie în anii 2002/2003/2004/2005 practica judecării pentru despăgubiri la domiciliul ei, al victimei, în cazul unui accident în altă țară? Aflați așadar că Virgil Melnic a format dosarul a insistat când instanțele din teritoriu au respins în mod constant (Colegii râdeau copios: Uite, ăla vrea judecată aici la accident din Ungaria) și în final i-am păcălit determinând norocos judecata la ÎCCJ. Acolo era altceva și Instanța Supremă – fiind mai aproape de gândirea UE – a și admis. Judecat, hotărât și plătit. Totuși mai e ceva: Întâietate. De ce acest cuvânt? Simplu, pentru că în România a fost prima dată în Europa când victima unui accident în străinătate se judeca apoi la ea acasă ! Personal am prezentat acest caz de întâietate în Europa (13.10.2005 / 13.12.2007) la toți. Sistemul din România are legea lui: NU VEDE / NU AUDE. În Vest însă ei au celebrat CJUE! Aici însă nu apreciem ce vede la noi sistemul. Apreciem ce putea vedea PM Olanda ce primea și el Titlul Dr H C, alături de judecătorii ÎCCJ pentru Întâietate în Europa! Gândea: Justiția din România a și constituit o practică Europa. Păi atunci ce caută MCV acolo? ….. Celebrăm Practica Europa și cu Titlul Doctor Honoris Causa? Universitățile au cuvântul. Decernarea Titlului Dr. H.C. la 3 Judecători ÎCCJ? Avocat? Redacția Ziua de Vest așteaptă.

Care ar fi rolul Comisiei juridice din Camera Deputaților și din Senat?

Răspuns VM: Comisiile din Parlament în Vest sunt interesate și de calitatea actului de justiție. La fel CSM-ul din alte țări. Justiția este un serviciu public al statului de drept. Parlamentul România? Aici te și trimit la Inspecția Judiciară CSM … Cică așa au ordin. Notăm însă faptul că la Comisia Juridică Parlament există intenția dar nu se complică. Legea CSM Răspuns VM: Legea CSM are destule bube în cap. Expun un singur exemplu. Legea 317/2004 Art 2(2) zice că toți Membrii CSM răspund în fața judecătorilor și procurorilor. Auziți numai cât tupeu, adică și ăia 2 membri de la societatea civilă tot la ei. Cetățeanul? Egal cu zero, ajunge să-i dai o lozincă (legile justiției!) și ăla o plimbă hai hui prin stradă. Personal, Virgil Melnic am băgat Motto la Prima Candidatură CSM: Reprezint Cetățeanul! Înțelegeți acuma de ce s-a grăbit Senatul – să nu voteze numele meu? Ceream altă lege. PS: Cazuri cu familii din România salvate de la foamete? Mi se cere.

