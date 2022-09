Ce șanse are cetățeanul să aibă reprezentant credibil în CSM? Interviu cu avocatul Virgil Melnic din Timișoara, fost candidat la CSM (II)

Ce șanse are cetățeanul să aibă reprezentant credibil în CSM? Interviu cu...

De ce ar avea nevoie cetățeanul de un reprezentant în CSM?

Răspuns VM: Întrebare foarte grea. Nu intrăm în detalii, punctăm. Cetățeanul UE are el pe hârtie toate drepturile și libertățile din lume. În practică vom distinge despre care cetățean vorbim: Europa de Vest ce vechile democrații unde autoritatea respectă cetățeanul iar justiția funcționează existând statul de drept, sau Europa de Est. România are probleme cu statul de drept deoarece legile nu sunt perfecte, iar justiția funcționează însă nu în totalitate. De aici avem două mari neajunsuri care trebuie reglate: accesul la CCR cea mai înaltă instanță, unde legile pot fi perfectate, și accesul la calitatea actului de justiție iar Inspecția Judiciară CSM e singurul for ce exercită control, nu neapărat la calitatea actului de justiție.

Parlamentul alege Avocatul Poporului și pe cei 2 reprezentanți ai societății civile la CSM aici e buba. Vrem să schimbăm legea? Atunci Avocatul Poporului formulează excepția de neconstituționalitate la CCR și apoi o susține. Vrem calitatea actului de justiție?Atunci cei 2 reprezențanți în CSM să susțină cetățeanul care se plânge la Inspecția Judiciară. Trebuie ca cei aleși de Parlament să prezinte anual Raportul în fața aleșilor neamului, arătând punct cu punct ceea ce au realizat. Altfel la ce sunt aleși?Așadar este clar, cetățeanul singur nu poate mare lucru. Ajutat de cei aleși de Parlament realmente modifică și completează uneori legea și asigură calitatea actului de justiție. De aici și încrederea lui.

Cum îi poate apăra interesele cetățeanului acest reprezentant în CSM?

Răspuns VM: Aici va trebui să lămurim cum stau lucrurile. Justiția este independentă, dar independența trebuie înțeleasă în relația cu aplicarea legii. Adică nimeni nu poate opri judecătorul să aplice legea. Atât. Cetățeanul nu se poate plânge decât la Inspecția Judiciară CSM. Iar aici totul se respinge. Dacă reprezentanții în CSM ar fi profesioniști este altceva, Inspecția judiciară are obligația să obțină și Opinia celor doi reprezentanți ai societății civile. Altfel corb la corb nu-și scoate ochii! Încheiem o întrebare dificilă cu precizarea: Instanța Opinia Publică are voie să și verifice aplicarea legii!

În sistemul de asigurări, spunea cineva, un coleg avocat, că ați fost un deschizator de drumuri. Cum explicați?

Răspuns VM: Deoarece am citit toate întrebările voi răspunde și la această întrebare odată cu următoarea.

Cât mai contează adevărul în actul de justiție sau de fapt, avem numai interesul?

Răspuns VM: Adevărul? Păi fiecare are un adevăr al său și atunci ce ne facem? Oare n-ar fi mai cuminte să ne lămurim întâi ce este aceea justiție? Actul de justiție? Justiția aici se traduce: primim ce merităm!Acuma iar ne întoarcem la explicații. Trebuie, și vă rugăm să aveți răbdare. Dacă românul chiar ar iubi el legea respectând litera ei, oare nu ar fi șanse mai mari să avem stat de drept? Fiecare însă ocolește el legea cât poate și caută să se descurce el și numai el, dar pe general chiar se încurcă. Ocolim legea călare pe adevărul nostru. Însă Statul de drept înseamnă respectul legii. Dacă legea mai trebuie cârpită o facem, avem Avocatul Poporului. Calitatea justiției grijă la Inspecția judiciară. Trecem peste drum: Hai să lămurim ce este cu Interesul. Aici călăuza noastră va fi un storytelling. Cuvânt străin englezesc dar al naiba de tot. Adică în timp ce povestim, pășim pe o poveste reală, arătăm cum era Justiția la noi, venim după douăzeci de ani și tragem concluzia. Totul e adevărat.

Care ar fi fațeta reală la adevăr? Ei bine, m-am întors eu din America – unii chiar se mai și întorc , așadar m-am așezat vis-a-vis de Catedrală unde am făcut și poza, mi-am tras fundație pentru că observasem lacune majore iar de acționat nu puteam singur, am anunțat media prin conferințe de presă, adică ăsta sunt eu, asta vreau să fac, era prin 1999. Anul următor primul caz important un accident cu vătămare corporală gravă, dar cazul era închis pentru Banat, pentru România. Adică, conducătorul auto care tamponase mașina victimei rănind-o grav era sculă mare dom’ne păi cu el n-aveai cum să obții nimic. Închipuiți-vă numai, nepot de poetesă, aia cu intrare și la foștii dar și la ăștilalți. Pe scurt: justiția niet. Vinovată mașina victimei, kaput, închis dosarul penal. Numai că ea, victima era angajată la BNR nu la o bancă oarecare. Acolo a cunoscut numai șefi, numai directori doar că toți au spus: dacă s-a închis dosarul penal nu capeți nimic. E clar? Sigur că da, e clar dar doctorii mă costă, operații destule, etc. Familia victimei aude prin târg de o fundație, ăia cică pot, fac ei și dreg. D’apăi dacă nu costă hai domne, fundația Frava. Finalul? Societatea de asigurare germană, deși dosarul era închis și nimic în România că nu se poate dom’ne e dosarul închis, a plătit din Germania o sumă consistentă. Fără proces, asta în anul 2000. Înțelegeți? Și interesul?

Acuma dacă tot ați citit și v-a plăcut storytelling 1, hai să derulăm storytelling 2. Accident mare de tot și cu două decese. Undeva pe drumul Arad-Sibiu, un TIR asigurat prin Italia omoară doi de-ai noștri. Ce să faci? Familia celui decedat cu vreo 3 copii mici, vorbește cu familia celuilalt decedat ajungând toți la Frava. Era prin iarna lui 2002. Un frig de crăpau pietrele, trecuse cam o lună și cu trenul de noapte ajungem undeva prin Ardeal dimineața, fuga la IPJ, ne primește un ofițer și după explicațiile noastre vedem cum dă din cap întristat. Deși au trecut numai câteva săptămâni dosar kaput. E gata domne, vinovat e ăla decedat, cum: nu știai? Totuși, fiind vorba de trei copilași sub 10 ani, polițaiul ne lămurește că dosarul e gata trimis la Parchet adio despăgubiri mai ales că era asigurător din Italia. Și uite așa am început să pricepem cum e cu adevărul, cum e cu interesul. În timpurile acelea, la început de mileniu, România era un stat liber, dar cu reguli strașnice: a) dacă asigurătorul este străin LIMITA MAXIMĂ a despăgubirii era 5000$ nu contează ce pagubă exista. Limita este 5.000$ înțelegeți? b) dacă asigurătorul era străin cazul este luat în primire și zbârnăie clănțăi anume selectați care acționau pe toată România și aveau o țintă clară: vina accidentului e neapărat a celui decedat, ori se judeca dosarul la instanță dar acolo aveam limita maximă 5000$.

Finalul că se cam lungește storytelling 2. Ajungem noi la Parchetul din Ardeal, avem mare șansă șeful de acolo gândind probabil la copilașii cei 3 rămași fără tată admite o contraexpertiză, avem așadar proces la Ardeal, luptăm și câștigăm. Instanța obligă asigurătorul străin din Italia, rămâne hotărârea și definitivă la recurs, mergem în Italia, încasăm 100.000 €uro cu greu, foarte greu, că aveam noi hotărâre definitivă dar cum să plătească ei 100.000 €uro toți fiind obișnuiți cu 5.000$! Interesul lor era să plătească firimituri la țara banana, plăteau regește slugile dar limită la victimă. Asta era prin 2003 când FRAVA acționa, când am deschis piața. Timpul a trecut, în 2007 UE au venit ele regulile Europa dar să nu uităm: Germania plătește apoi Italia – Frava a schimbat piața. Domnule ziarist, oare v-am răspuns cum e cu FRAVA deschizător de drum? Dar cu interesul? E bine ca toți cititorii să-și amintească cum arăta justiția acum 20-30 ani. Bine să știe că e posibil!.

5.Credeți în justiția din România?

Răspuns VM: Asta e tare. Adică ce întrebare e asta? Evident eu Virgil Melnic cred în justiția din România. Dar ziaristul să noteze cu atenție. Când am avut FRAVA Proiect sponsorizat de Ambasada SUA, în anii 2005/2006 era Motto: Justiția funcționează acolo unde standardul profesional optim există!Așadar cred cu tărie în judecătorii profesioniști și regret că nu fac ordine în ogradă. Chiar AMR! Trebuie întâi ei să înțeleagă că-i în avantajul lor să aibă în cei 2 reprezentanți ai societății civile oameni pe care să-i respecte profesional, respectul reciproc edificând statul de drept. AMR-ul propunea cândva o tânără doamnă jurist, a și fost aleasă de Senat, numai că a demisionat ea urgent după câteva luni, tot Virgil Melnic avea dreptate, doamna era capabilă ea fiind la Soros numai că era pricepută la Ong-uri nu la justiție. Virgil Melnic n-a luat $$ de la Soros fiind doar priceput la justiție, motiv pentru care AMR-ul a preferat altceva. Numai că tot AMR-ul trebuia neapărat să știe că la Conferința Anuală a Judecătorilor 2006, Târgoviște, unde au participat peste o sută de doamne și domni judecători, fiind în sală numai judecători, Ministrul Justiției, respectiv Virgil Melnic le-a ținut Speach-ul despre Imaginea Justiției! AMRul poate mai mult!

Care ar fi argumentele ca cetățeanul să aibă încredere în actul de justiție?

Răspuns VM: Domnule ziarist iar trebuie să explic. Unii cititori consideră că e prea mult dar trebuie. Actul de Justiție: vă repet ce am mai spus. Penalul nu contează, acolo e statul contra infractorul acolo resursele chiar sunt nelimitate. E drept că infractorii au parte de lege, plătesc avocați renumiți.Civilul este altceva. Civilul înseamnă justiția. D-apoi și despre civil oare ce se cunoaște? Păi știm noi ce trebuie sau ne amintim de cazul OG Simpson ăl care prin anul ’93 și-a împușcat soția dar și amantul? Iar prin 1994 nu s-a predat și a fost urmărit pe autostradă cazul atât de mediatizat că s-au întrerupt absolut toate transmisiile TV, inclusiv finala NBA, ca să-l deie pe Simpson ce conducea un SUV. Eram acolo în America, am văzut pe viu! Totuși el a fost însă achitat la penal, avocați și acolo nu glumă, dar la civil era obligat să plătească 60.000.000$, banii la valoare 2022. N-a plătit el chiar tot că s-a mutat în alt stat, și acolo nu era obligat. E limpede unde s-au școlit băștinașii noștri care la fel nu prea plătesc? Stau ei la pârnaie și-și reglează cum pot colesterolul și tensiunea arterială, tot pe banii noștri. Apoi plătesc cât pot.

Vorbim așadar serios. Civilul. Storytelling 3. Conferința Camera de Comerț RO/US Embassy ținută la data de 15 Ianuarie 2022. Am participat și eu, de asemenea au fost și unii ce apar la Tv-uri dar tac. Spun eu ce a fost acolo. Biroul FBI din București, numai ofițeri FBI prezentând realitatea ce nouă ne scapă: Corupția din lumea întreagă încă pe sume uriașe, în timp ce noi țipăm unii la alții și nu ne recuperăm sumele. Tot ce știm noi: legile justiției și pensiile nesimț. Americanii în carne și oase, Biroul FBI a prezentat cel mai mare caz de corupție din istorie și ancheta condusă de FBI unde companiile Odebrecht și Braskem din Brazilia, au acceptat să plătească 3,6 Miliarde USD, atenție: 3.600.000.000$. Fără proces, fără cătușe, numai dolari. Finalul a fost acesta: s-au plătit prin înțelegere numai 2,6 Miliarde USD, 2.600.000.000$ iar Brazilia a primit 80% adică 2.080.000.000$, FBI a primit 10% adică 260.000.000$ iar restul, adică tot 10% și 260.000.000$ a primit Elveția. Așa arată penalul convertit în civil. Atâta tot.Încrederea omului de pe stradă în justiție înseamnă încredere în judecata civilă. Avem aici statistica anul 2020: Încheierea Încuviințare executare silită 51,5% (441.336 dosare)+4,4% contestație la executare + plângere contravențională 12%. Total = 68,1% dosare civile fiind raportul dintre Autoritate și Cetățean. Aici e harababură mare. Ajunge o măciucă la carul cu oale! Dacă am și avea reprezentanți ca lumea în CSM treburile s-ar pune la punct, negreșit.

Cât contează banul sau de fapt ban înseamnă justiție în România?

Răspuns VM: Money is good. Money is GOD in action! Banul este bun. Banul este Dumnezeu în acțiune! Evident dacă avem bani, plătim avocat foarte bun, drepturile ne sunt recunoscute, asta-i tot.Vorbim de bani și punctăm: judecătorii sunt corecți. Au salariu mare, european. Foarte bine deoarece prin anii 2000 când apăream eu la Tv Timișoara, am cerut și eu ca salariul lor să crească în acest fel să fie corecți. Așa s-a și întâmplat. Numai cu pensiile au luat-o razna ei trebuind să câștige mult doar atâta timp cât sunt folositori societății. Pensionarii să fie taxați eliminându-se acele mecanisme de calcul vicioase. Profesia de magistrat e dificilă, pilotul e stăpân pe avioane magistratul conduce destine. CSM/AMR ar putea să facă ordine, urgent.

8.Puteți da exemple de fapte prin care CSM a venit în sprijinul cetățeanului?

Răspuns VM: Desigur CSM ar trebui întâi să-i ajute pe magistrați să facă ordine la ei Dar și ei se tot ceartă. Deunăzi priveam la un Tv erau două doamne respectabile de la CSM dar vorbeau păsărește. Doamnele judecător, și încă de la CSM tot spuneau de lege, de variante propuse, etc. Adică vorbeau pe limba păsărilor, păsărește. Asta de când politicul a inventat 2 concepte dubioase: PENSIILE SPECIALE și LEGILE JUSTIȚIEI. Simplu de tot. Cetățeanul călăuzit într-o direcție aiurea să vâneze el cai verzi. Manipularea trebuia să existe și atunci politicul a folosit mijloace specifice inclusiv F…book,oameni prin piețe, drept combustibil legile justiției. Voiam guvernul meu dar am poluat societatea. Oare strica ordonanța cu pricina culegând de la pungașii fără număr 200.000€uro dar fără niște cătușe? Bugetul țării creștea oare prea mult? Biroul FBI a prezentat la București într-o conferință la 15.01.2022 cum apar miliarde de $ fără cătușe. Ce câștig am avut noi băștinașii din zornăială și apariții infractori televizate? Un spectacol gratis.

Personal mi-a plăcut de timișoreni, pen’că și la Timișoara avem Piața Victoriei. Ei bine, erau în capitală zeci și zeci de mii în Piața Victoriei a lor, la Banat câteva sute, uneori chiar mii. Totuși Timișoara cu Piața Operei, Teatrul noaptea luminat, cu reprezentația: Proștii sub clar de lună! DURA LEX SED LEX. Legea e dură dar e lege! Statul de drept și Democrația ne învață totul: SEPARAȚIA PUTERILOR ÎN STAT. Și NEC SUTOR SUPRA CREPIDAM (nu peste căpute) Apariția la Tv și vorbitul păsărește. Dacă nu-ți place legea faci excepție la CCR. Voi nu știați?

În lunga dumneavoastră carieră de avocat ați ajuns la CEDO vreodată cu vreun caz de jusțiție, dacă da, de ce?

Răspuns VM: CEDO da. Am avut și chiar am câștigat, ceva litigiu internațional. Nu mi-a plăcut. Eu fac aici.

Dacă veți mai candida la demnitatea de reprezentant societate civilă la CSM?

Răspuns VM: Multe ar fi ele de spus. Eventual prezentarea unor cazuri în detaliu mi se cere, alt interviu. Eu Candidat? După tot ce am îndurat, nepăsarea tuturor. Nu voi mai candida. Pot să recomand însă pe dl. Avocat Dan Lupașcu, dacă va binevoi să fie iarăși Membru CSM. Ar fi ideal. Dacă societatea civilă se trezește, dacă AMRul propune și pe cine trebuie, rămânem în pronunțare!

