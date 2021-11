Ce se întâmplă dacă un fermier face COVID19?

În actuala pandemie, cea mai mare spaimă a crescătorilor de oi și vaci este riscul de a se infecta cu coronavirusul SARS-COV2 și să facă teribila boală COVID19. Pe lângă faptul că omul va trebui să stea izolat 14 zile, există și pericolul ca animalele să fie neglijate, să nu mai primească hrană și nici să fie mulse.

Pentru ca situația să fie și mai gravă, normele actuale cu privire la pandemie nu prevăd nicio protecție specială pentru fermierii care asigură hrana cea de toate zilele poporului român.

Ce spune DSP Timiș?

“Persoanele infectate cu SARS-COV2 nu au fost diferențiate niciodată după un anumit criteriu. Nu s-a pus problema că cineva e fermier sau nu. Un infectat este un pacient confirmat pozitiv cu SARS-COV2 care a făcut boala COVID19 și trebuie să rămână două săptămâni izolat sau în carantină”, a explicat Cornelia Bubatu, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Timiș. Conform protocoalelor medicale, pacientul trebuie să rămână acasă, timp de 14 zile, sau într-un loc special pregătit de autorități.

“El poate să stea în cadrul gospodăriei, dar nu are voie să părăsească curtea, unde, probabil, se află și animalele. Atunci omul poate să meargă să le dea mâncare și apă. Nu e nicio problemă. COVID-ul nu se va transmite la patrupede. Pe de altă parte, dacă vorbim de o fermă, e clar că acolo sunt și angajați. Concluzionând, pentru orice persoană depistată pozitiv se aplică aceeași regulă: izolarea timp de 14 zile și evident că nu va fi obstrucționată hrănirea animalelor. Fermierului nu i se va interzice să meargă să dea mâncare la oi, vaci sau păsări”, a mai spus Bubatu.

Ceea ce trebuie remarcat este faptul că fermierii se arată foarte responsabili și atenți să nu se infecteze și spun că respectă cu strictețe regulile anti-COVID, dat fiind că în grajd așteaptă mii de oi, capre și vaci. Cei mai mulți sunt și vaccinați.

“Până acum nu am avut crescători bolnavi de COVID, în asociație. Noi stăm mult în câmp, ne ferim de aglomerații și nu avem de unde să ne infectăm. Suntem foarte atenți și de fapt respectăm regulile de protecție anti-COVID în plus suntem și vaccinați. Masca pe nas, repede la ore matinale mergem la cumpărături, când nu este aglomerat, și înapoi la stână, alături de animale”, spune Gheorghe Mihăescu președintele Asociației Tim Miorița Lugoj.

De obicei, crescătorii de oi evită orașul, iar dacă mai ajung prin Timișoara, sunt atenți și evită mulțimile. Cei mai mulți au fermele în câmp, lângă pășune, unde au și condiții foarte bune de locuit și nu se cunosc cazuri de ciobani infectați, în cei doi ani de pandemie. Oricum, oierii susțin că s-ar ajuta, între ei, dacă unul ar face COVID.

“Eu o am pe fiica mea medic și mă învață tot ce trebuie. Știu cum să mă apăr de coronavirus. Nu e de joacă, acest virus îți toacă plămânii în câteva zile. Evident că, dacă aș ști că un crescător are probleme, imediat m-aș duce să îl ajut cu oile. Și ceilalți ar face la fel. Eu la stână am tot ceea ce îmi trebuie să locuiesc. Am tv, frigider, panou solar pentru curent electric, pat de dormit. Eu nu trebuie să plec de la stână. Am alimente și pot sta și o lună fără probleme. Asa sunt organizați cam toți ciobanii. Nu ar fi probleme, dacă cineva ar fi obligat să stea izolat 14 zile, dar cel mai bine este să nu se infecteze cu SARS-COV2”, atenționează Mihăescu.

De asemenea, Viorel Hapenciuc, președintele Cooperativei Timlactagro din Bucovăț, a spus că, în caz de nevoie sau dacă un crescător s-ar îmbolnăvi de COVID19, ar fi ajutat de colegi să hrănească vacile sau să le mulgă. “Știu un fermier din Șandra, care s-a îmbolnăvit de Covid19, dar il ajută rudele și dau mâncare la animale și fac ceea ce e nevoie. De obicei, se lucrează în familie și uneori există chiar doi-trei angajați în fermă. Atunci e mai bine. Animalele nu vor avea de suferit. Bineînțeles că și noi ne ajutăm între noi, membrii cooperativei, mai ales dacă ar fi cazul când unul dintre noi să aibă COVID, Doamne ferește!”.

Ce spun primarii?

Florentin Cristeți, primarul din Giulvăz: “Noi nu am avut cazuri de fermieri în comună care să fi avut COVID, dar în general crescătorii au condiții de locuit la fermă acolo unde au și pășunea și grajdurile. Ei stau alături de animale și pe timpul iernii. Au clădire cu încălzire și tot ce le trebuie.

Bineînțeles că, dacă s-ar infecta cu SARS-COV2 și ar face COVID2, vă dați seama că ciobanul ar rămâne acolo în câmp la fermă să poată avea grijă de animale. După cum spun specialiștii, COVID-ul nu se transmite la oi sau vaci. În plus, în general, toți membrii de familie lucrează la o fermă, iar în caz că se îmbolnăvește cineva și va rămâne izolat două săptămâni, va fi înlocuit de ceilalți membri de familie, iar animalele nu vor muri de foame și nu vor rămâne nemulse. Mulți au și un angajat sau doi”.

Daniel Florea Florin, primar și fermier pe vegetal, dar și crescător de oi, în Checea: “Singurul sprijin pe care îl poate face primăria unui bolnav de COVID este să îi facă acele cumpărături necesare – hrană și medicamente – și să i le ducă acasă. Noi putem face asta și chiar avem un serviciu care se ocupă cu asemenea cazuri și îi ajutăm pe cetățenii dacă au COVID19 și trebuie să stea izolați acasă.

Nu am un om care să se ocupe cu hrănirea animalelor fermierilor. Nu avem cum, dar dacă se întâmplă ca un coleg să se infecteze, vă dați seama că îl ajutăm. Nu l- am putea lăsa două săptămâni să rămână izolat în casă iar animalele să moară de foame în grajd. Anul trecut, am avut un fermier în comună care a stat și el și soția două săptămâni în carantină, iar noi l- am ajutat. Chiar eu am mers și i-am făcut tratamentul la roșii în câmp.

Nu se pune problema să nu ne ajutăm între noi. Mi-a lăsat tratamentul la poartă. Mi-a scris cum și cât să dau și l- am ajutat. Am fost împreună cu Daniel Grosz, directorul de la Bayer, care locuiește în Checea. Am folosit utilajul acela de 16 metri lățime. Câte rânduri de roșii a avut în câmp a fost nevoie de numai un dus. Nu a fost mult de muncă, dar gestul în sine a fost important. Toți trebuie să ne ajutăm și ne ajutăm. Așa procedăm la Checea!”

