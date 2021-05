Cea mai mare fermă de Mangalița din Timiș se află la 45 de km de Timișoara

Alin Neamțu este cel mai mare crescător de porci Mangalița din Timiș. El dețină o fermă cu 600 de capete la Ficătari și își dă doctoratul la USAMVB Timișoara din creșterea rasei Mangalița, cu tema creșterea rasei autohtone Mangalița. El este și procesator în programul inițiat de fostul ministrul Daea, de sprijin al crescătorilor de Bazna și Mangalița.

Mangalița iubește foarte mult noroaiele și bălțile

Tradiția pentru creștere a animalelor el a moștenit-o de la bunicul său, nu de la tată, care a fost ofițer și nu s-a ocupat cu agricultura. ”Bunicii mei au fost țărani bănățeni agricultori și mari iubitoare de animale pe care le-au crescut în gospodărie. Am avut o relație specială cu ei. Cred că tot ceea ce sânt ca fermier am moștenit de la bunicul meu, care era și măcelarul satului. Era atât de priceput încât era chemat de săteni să le taie porcii de Crăciun. De la bunicul am această pasiune pentru creșterea porcilor”, spune Alin Neamțu, în vârstă de 45 de ani.

El crește Mangalița de 10 ani, dar dacă în primii cinci ani o făcea mai mult din pasiune pentru a asigura hrana familiei, din 2015, a început extinderea. A cumpărat o veche fermă pe care a modernizat-o și a adaptat-o pentru creșterea acestei rase de suine. El spune că una dintre caracteristicile fundamentale ale Mangaliței este faptul că nu poate trăi într-un spațiu închis. Animalele au nevoie de țarcuri largi în câmp deschis, să se poată mișca în voie sub cerul liber, indiferent de vreme. Porcul iubește foarte mult noroaiele și bălțile. Se simte foarte bine când se bălăcește în noroiul cu apă. Totul a început de la două scroafe. Acestea au fătat, iar purcelușii au fost crescuți mari. Scroafele au făcut la rândul lor purceluși, iar ferma a început să se extindă. În 2015, a ajuns la 20 de scroafe.

”Acesta a fost începutul meu de crescător serios de Mangalița. La începutul anului 2021, am 100 de scroafe pe care le păstrez. Restul, 500, sunt porci pentru sacrificare. Toate scroafele au certificat de origine dovedită și sunt înregistrate în registrul genealogic”, spune fermierul.

Alin Neamțu nu vinde purceii, ci îi crește, îi îngrașă, îi sacrifică și îi procesează, apoi îi valorifică prin propriul magazin de vânzare din Buziaș, aflat la 20 de km de Timișoara, de unde vinde carne și produse din carne în tot Banatul, online. El are clienți chiar din Germania. ”Obligatoriu porcul trebuie să stea pe pământ, să aibă libertate. Numai atunci când fată pe scroafe le bag în boxe speciale unde au condiții de fătare. Dacă le-aș lăsa pe beton până cresc purcelușii la 10 săptămâni și nu mai au nevoie să sugă lapte, când le scot afară abia mai pot circula. Picioarele le sunt foarte afectate, fiindcă nu au circulat. Ceea ce dovedește că această rasă nu se adaptează întru-un mediu închis, ci trebuie să stea în noroaie, în câmp deschis. Este prima condiție pentru a crește Mangalița”, spune Neamțu.

Rasa Mangalița nu este pretențioasă la mâncare

Rasa Mangalița nu este pretențioasă deloc, în ceea ce privește mâncarea. Porumbul reprezintă o masă principală pe care o primește zilnic. A doua masă o reprezintă legumele și fructele bio perisabile, obținute de la un hypermarket din Timișoara, prin contract. Legumele și fructele bio nu stau mai mult de trei zile pe raft în hypermarket după aceea dacă nu sunt vândute, devin retururi și atunci le primește Alin și le dă la porci. E o hrană foarte sănătoasă. Porumbul este aruncat pe jos în țarc nu este pus recipiente.

Mangalița consumă mult mai mult decât un porc clasic, fiindcă este un animal foarte activ. Un alt aspect este faptul că Mangalița nu este afectată de boli. Rasa este foarte rezistentă. Nici nu este pretențioasă la mâncare. Bineînțeles suinele sunt parazitate de două ori pe an și le sunt oferite vitaminele și fier așa pentru siguranță, deși nu e o necesitate. Din primăvara anului 2020, Alin Neamțu și-a deschis carmangerie în Buziaș, dar în această perioadă el sacrifică și procesează numai porcii din programul inițiat de fostul ministru Daia. Fermierii introduși în acest program își taie porcii la un abator în Dumbrăvița, la 6 km de Timișoara, apoi sunt livrați lui Alin Neamțu, pe care îi procesează în propria carmangerie.

Din fermă el nu mai taie niciun animal, până în primăvară, prin aprilie-mai. Îi lasă să se dezvolte, să se îngrașe. Cum reacționează cei care achiziționează carne de Mangalița?

”De obicei persoanele care cumpără carne și preparate din carne de Mangalița știu despre ce este vorba. Nu vin necunoscătorii. De fapt avem deja clienții obișnuiți care cumpără permanent de la noi. Bineînțeles că mai sunt și persoane care nu știu ce înseamnă această carne de Mangalița. În primul rând ei se miră cât de groasă este slănina. Eu le explic că aceasta e o diferență principală dintre porcul clasic și Mangalița, dar este o slănină multă mai sănătoasă și foarte gustoasă.

Se spune că mangalița este somonul cu patru picioare, iar slănina și carnea sunt la fel de sănătoase ca cele de somon. Eu, pentru teza mea de doctorat, împreună cu profesorul coordonator, chiar voi analiza la laborator carnea și slănina de Mangalița și voi face o prezentare amănunțită cu tot ceea ce conțin.

Vreau să dovedesc științific că este o carne și o slănină sănătoase așa cum se spune. Toate aceste determinări le voi prezenta în teza mea de doctorat. Vreau să spun că am clienți chiar din Germania care cumpără untură de la magazinul meu din Buziaș, fiindcă ei știu cât de sănătoasă este. Un beneficiu al unturii de Mangalița este că îți curăță venele de colesterolul rău. La USAMVB Timișoara există un laborator performant și vom face analize concret pentru aceste determinări științifice”, a explicat cel mai mare crescător de Mangalița din Timiș.

