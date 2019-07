Ceau, Cinema! 2019 Timișoara -Gottlob! Avanpremiere româneşti şi proiecţii speciale

Așa cum ne-a obișnuit, marele festival Ceau, Cinema! 2019 va avea loc, între 18 şi 21 iulie, în două locuri: Timișoara și Gottlob, iar anul acesta va veni cu mari surprize pentru publicul interesat.

Astfel, „Arest”, extrem de aşteptatul film al lui Andrei Cohn, şi „Superhombre”, documentarul despre cunoscutul alpinist timişorean Horia Colibăşanu, vor putea fi văzute în avanpremieră la Timişoara la Ceau, Cinema!,.

A şasea ediţie a festivalului se va deschide cu drama de epocă austriaco-germană „Domnişoara Paradis”, în prezenţa actriţei germane de origine română Maria Drăguş, şi se va încheia cu comedia poliţistă franceză „Ancheta”, de Quentin Dupieux. De asemenea, actorul Vlad Ivanov va discuta cu publicul după o proiecţie specială a filmului maghiar „Apusul” (r. László Nemes), unde interpretează rolul principal masculin.

Programul integral este disponibil pe site-ul ceaucinema.ro, precum şi pe pagina de Facebook a festivalului, iar abonamentele şi biletele pot fi deja achiziţionate online, pe iabilet.ro.

Prezentat recent la prestigiosul Festival de la Karlovy Vary, „Arest” (2019) este al doilea lungmetraj al regizorului Andrei Cohn şi îi are în rolurile principale pe Alexandru Papadopol şi Iulian Postelnicu. Filmul este povestea unui arhitect care, în 1983, este arestat de miliţie fără prea multe explicaţii şi pus într-o celulă cu un deţinut de drept comun, folosit de Securitate ca torţionar.

Realizat de Lucian Mircu şi Mircea Gherase, documentarul de debut „Superhombre” (2019), produs la Timişoara, îl are în centru pe alpinistul Horia Colibăşanu, surprins în mijlocul familiei şi mai ales în timpul pregătirii pentru o ascensiune pe Everest. La proiecţia în aer liber de la Grădina de Vară „Capitol” vor lua parte Horia Colibăşanu şi echipa filmului.

În „Domnişoara Paradis” („Licht”/„Mademoiselle Paradis”, Austria-Germania, 2017), regizat de Barbara Albert, actriţa Maria Drăguş interpretează o tânără şi genială pianistă oarbă din Viena sfârşitului de secol 18. Pentru rolul său memorabil, Maria Drăguş a fost nominalizată la Premiile Filmului Austriac. Proiecţia filmului şi prezenţa actriţei la Ceau, Cinema! sunt posibile cu sprijinul Consulatul Republicii Federale Germania la Timişoara.

Excentricul regizor francez Quentin Dupieux revine cu o trăsnită comedie poliţistă, „Ancheta” („Au Poste!”, 2018), cu Benoît Poelvoorde în rolul unui detectiv aiurit. Un film cum nu se poate mai potrivit pentru o proiecţie sub cerul liber la Grădina de Vară „Capitol”, la Gala de închidere a acestei ediţii noir. Proiecţia este organizată cu sprijinul Institutului Francez din Timişoara.

Câştigător al premiului criticii la Festivalul de la Veneţia, „Apusul” („Sunset”/„ Napszállta”, 2018) este al doilea lungmetraj al regizorului László Nemes. O dramă de epocă plasată înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, în Budapesta anului 1913, în care Vlad Ivanov joacă rolul unui proprietar de magazin de pălării unde speră să lucreze tânăra protagonistă a filmului. Vlad Ivanov va participa la o discuţie cu spectatorii după proiecţie şi, separat, va susţine un masterclass cu intrare liberă despre cum îşi construieşte rolurile de „bad guy”.

De proiecţii speciale vor avea parte şi filmele româneşti „Bacalaureat” (2016, r. Cristian Mungiu), în prezenţa actorilor Maria Drăguş, Mălina Manovici şi Vlad Ivanov, cei trei membri ai juriului, şi „Lemonade” (2018, r. Ioan Uricaru), care va fi proiectat în cinematograful modernizat din comuna Gottlob.

Secţiunea DOC-minică, dedicată în acest an documentarelor-portret regizate de femei, este completată cu „Distanţa dintre mine şi mine” (2018), filmul de succes cu şi despre Nina Cassian, realizat de Mona Nicoară şi Dana Bunescu, după o idee a producătoarei Ada Solomon.

Pentru al doilea an consecutiv, Ceau, Cinema! are parte de sprijinul cunoscutului post de televiziune TNT România, dedicat filmelor şi serialelor. „Ne bucurăm că TNT România se întoarce la Timişoara pentru a susţine cel mai important festival de film din zonă. Este pentru al doilea an când suntem alături de cinefilii Ceau, Cinema! şi abia aşteptăm întâlnirea cu filmele din acest an, dar şi cu publicul din Banat”, declară Matthias Heinze, vicepreşedinte comercial şi manager general pentru Europa de Est & Benelux, Turner.

Abonamentele şi biletele pot fi achiţionate atât online, pe site-ul iabilet.ro, cât şi în spaţiile de proiecţie, înaintea filmelor. Un abonament general costă 60 de lei, iar un abonament special, care vine la pachet cu un tricou sau o traistă din colecţia Ceau, Cinema! şi cu un set de stickere desenate de artiştii colaboratori ai festivalului, costă 100 de lei. Un bilet individual costă 10 sau 15 lei.

A şasea ediţie Ceau, Cinema! va avea loc în perioada 18-21 iulie, la Timişoara şi Gottlob, prima localitate rurală din România cu un cinematograf renovat.

