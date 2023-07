Cei doi agenţi de la Centrul Educativ Buziaş, filmați în timp ce băteau doi tineri, cercetaţi sub control judiciar

Cei doi agenţi din cadrul Centrului Educativ din oraşul Buziaş, care au fost filmaţi în timp ce băteau doi tineri internaţi în acest centru, sunt cercetaţi penal pentru purtare abuzivă, sub control judiciar.

Dosarul în acest caz a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, scrie news.ro.

”Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş-Secţia penală a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, în vederea efectuării urmăririi penale, cauza având ca obiect exercitarea unor acte de violenţă fizică de către doi agenţi din cadrul Centrului Educativ Buziaş asupra a două persoane internate”, se arată într-un comunicat de presă, de sâmbătă, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Potrivit sursei citate, agentul şef principal G.S, din cadrul Centrului Educativ Buziaş este cercetat pentru două infracţiuni de purtare abuzivă, iar agentul Ş.A-G este cercetat pentru o infracţiune de purtare abuzivă.

”În fapt, în sarcina inculpatului G.S. s-a reţinut că în data de 24.07.2023, în jurul orelor 16, în incinta Centrului Educativ Buziaş, pe fondul unui conflict verbal între persoanele internate, inculpatul ar fi aruncat-o la pământ pe persoana vătămată C.S. – persoană internată în Centrul Educativ Buziaş, apoi ar fi lovit-o cu mâna, cu tonfa din dotare şi cu genunchiul, în timp ce inculpatul Ş.A.-G., ar fi tinut-o imobilizată pe persoana vătămată C.S. în timpul agresiunii, provocându-i astfel leziuni care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Ulterior, inculpatul G.S. s-a deplasat către persoana vătămată V.I. – persoană internată în Centrul Educativ Buziaş, pe care ar fi prins-o de gât şi ar fi lovit-o cu palma peste faţă, nefiindu-i provocate leziuni care să necesite zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, se precizează în comunicat.

Procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş care face ancheta în cauză, a dispus sâmbătă, prin ordonanţă, luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de cei doi inculpaţi.

Cercetările continuă în acest caz.

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a anunţat joi că a depus denunţ penal şi a demis conducerea Centrului educativ Buziaş, din judeţul Timiş, după ce a primit imagini în care se vede cum doi tineri sunt loviţi de poliţişti. Totodată, Gorghiu afirmat că a dispus trimiterea Corpului de control al ministrului la Buziaş şi a adăugat că nu va avea ”niciun fel de înţelegere pentru fapte de o asemenea brutalitate”. La rândul său, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) a cerut realizarea unui control, precizând că incidentul nu a fost raportat, conform procedurilor interne.

”Primele măsuri deja luate: am înaintat denunţul penal; tot azi, am demis de urgenţă conducerea unităţii; am solicitat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor să dispună interzicerea oricărui contact între cei doi poliţişti care apar în filmare cu custodiaţii; am dispus trimiterea Corpului de control al ministrului la Buziaş. Voi cere, de asemenea, să fie organizate de urgenţă cursuri de specializare pentru personal, dar şi şedinţe de consiliere pentru minori. Vă asigur de pe acum că nu voi avea niciun fel de înţelegere pentru fapte de o asemenea brutalitate. Oameni cu acest tip de reacţii comportamentale nu au ce căuta în sistem. Fără excepţie! Zero toleranţă”, a subliniat ministrul Justiţiei.

