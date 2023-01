Cel mai așteptat program de tabere educaționale pentru copii din Caraș-Severin a fost lansat, luni

Cel mai așteptat program de tabere educaționale pentru copii din județul Caraș-Severin a fost lansat, luni, 23 ianuarie 2023, cu deschiderea sesiunii de înscriere a comunităților care doresc să găzduiască cele două tipuri de tabere.

Astfel, înscrierea comunităților locale care doresc să participe la cea de-a cincea ediție a programului eparhial „Împreună pentru copiii noștri” va avea loc în perioada 23 ianuarie – 13 februarie 2023.

Înființat în anul 2019, programul eparhial de tabere în comunitate, derulat prin intermediul Departamentului de Tineret al eparhiei și cu sprijinul ATOR Banatul de Munte, propune și în acest an, organizarea celor două tipuri de tabere consacrate deja, pe baza unui concept inovativ, intitulat Conceptul TDIS.

Este vorba de Tabăra din Inima Satului – program care se adresează comunităților rurale și de Tabăra din Inima Familiei – adresat comunităților urbane din județ.

Ambele programe se adresează copiilor și tinerilor, pe de o parte, dar și familiei, în ansamblu, pe de altă parte, pentru că ele își propun derularea unor activități educaționale, cultural-artistice, catehetice și de divertisment, destinate atât copiilor, cât și părinților.

Tabăra din Inima Satului (TDIS) este un proiect care a avut rezultate remarcabile în anii anteriori, când au fost organizate mai multe tabere în mai multe comunități rurale și urbane din județul Caraș-Severin. Printre activitățile propuse în cadrul acestor tabere (cu durata fixă de 5 zile) amintim: ateliere de educație pentru viață, dezvoltare personală, jocuri și concursuri educative, seri tematice, excursii și program de formare duhovnicească. Și în acest an, în cadrul taberelor, vor fi incluse și ateliere pentru părinți, precum și activități care vizează familia în ansamblul ei

Tabăra din Inima Familiei (TDIF)se adresează parohiilor din mediul urban și este gândit, în linii mari, într-un mod asemănător cu programul TDIS, urmând a se desfășura sub forma unor școli de vară de 5 zile la care vor participa atât copiii, cât și părinții acestora. Și în cadrul acestor școli de vară, accentul va fi pus atât pe latura educațională – atelierele de dezvoltare personală și educație pentru viață, cât și pe cea de divertisment – jocuri, concursuri și excursii. De asemenea, se vor desfășura activități destinate părinților și familiei, în general, precum și cu caracter duhovnicesc.

Comunitățile de pe cuprinsul Episcopiei Caransebeșului – sate și orașe, deopotrivă – care doresc să găzduiască aceste tabere, care vor avea loc în vara acestui an, sunt așteptate să se înscrie în cadrul acestui program prin completarea unui formular online, care se pate accesa folosind următoarele linkuri: pentru comunitățile rurale (taberele TDIS): https://form.jotform.com/220442188177053

pentru comunitățile urbane (taberele TDIF): https://form.jotform.com/220443267188054

Informații suplimentare referitoare la condițiile de înscriere în proiect, precum și alte detalii organizatorice, se pot obține la numărul de telefon: : 0734.77.34.77 – preot Mihai Ciucur – coordonatorul programului „Împreună pentru copiii noștri”.

Partenerii locali sunt parohiile, școlile și autoritățile publice locale din localitățile unde se dorește organizarea proiectului, iar modalitatea prin care aceștia se pot înscrie în program este completarea formularului online de mai sus, până la data de 13 februarie 2023.

„Pentru al cincilea an consecutiv, Departamentul nostru de tineret, împreună cu tinerii de la ATOR Banatul de Munte, pregătește un program atractiv de activități educative, catehetice și cu caracter ludic, grupate sub forma celor cinci zile de tabără în comunitate și dedicate copiilor și tinerilor de pe întreg cuprinsul eparhiei noastre. Suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la crearea acestui brand educațional de-a lungul acestor ani, când peste 1.500 de copii și tineri au beneficiat deja de aceste tabere, și așteptăm cu nerăbdare să ajungem în satele și orașele Banatului de Munte, comunități tradiționale sau comunități mai noi, în care nu am ajuns până acum. De altfel, încurajăm și îndemnăm partenerii autoritățile locale, unitățile de învățământ și, desigur, pe colegii noștri preoți din parohiile în care nu TDIS nu a ajuns până în prezent, să oferte aceste tabere în dar pentru copiii și tinerii din comunitățile lor. Cu siguranță că, în aceste timpuri dificile, o tabără în comunitate, în care educația se împletește în chip armonios cu formarea duhovnicească și cu jocurile specifice copilăriei, este unul dintre cele mai frumoase și mai folositoare daruri pe care un copil și o familie le poate primi din partea celor care sunt responsabili de viitorul lor, fie că vorbim de autorități locale, dascăli sau preoți”, a subliniat coordonatorul proiectului, părintele Mihai Ciucur.

Desfășurat cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, proiectul „Împreună pentru copiii noștri” își propune să ajungă și în acest an la aproximativ 12 comunități rurale și urbane de la nivelul județului nostru

Taberele și celelalte activități din cadrul proiectului se vor derula cu sprijinul Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte și în parteneriat cu mai multe instituții și organizații din județul Caraș-Severin. După finalizarea înscrierii comunităților locale, va urma o sesiune de înscriere a voluntarilor care doresc să activeze în cadrul proiectului, înscrierile urmând a se desfășura în perioada 14 februarie – 28 februarie 2023.

