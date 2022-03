Cel mai căutat interlop din Timișoara, prins de Interpol în sudul Spaniei

Dat in urmarire internationala la inceputul lunii martie, cand Tribunalul Bucuresti a emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva in lipsa (nr. 46UP/02.03.2022), interlopul timisorean Alin Ciprian Huc ar fi fost retinut de politistii de la Interpol, marti, in Spania.

Nu se cunoaste exact locul unde a fost prins Alin Huc, insa este posibil ca agentii de politie sa fi supravegheat, in ultimele zile, zona restaurantului pe care acesta spunea ca-l detine in Andaluzia, in oraselul Almeria.

Cunoscutul interlop din Timisoara este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat si instigare la tentativa de omor calificat, dupa ce ar fi pus la cale, in Italia, asasinarea unui alt interlop banatean, pe Jean Crihan.

Desi a fost impuscat cu mai multe gloante, in 17.04.2014, in localitatea Rivoltella din Desanzano del Garda, Brescia, acesta a scapat cu viata ca prin minune si, dupa ce a suferit o dificila interventie chirurgicala, a acceptat sa coopereze cu autoritatile judiciare din Italia pentru prinderea celor care l-ar fi vrut mort.

Cercetarile au dus la identificarea si retinerea autorului tentativei de asasinat, a pistolarului Aivanoaei Nicolae, care, pentru a-si mai diminua pedepasa, a furnizat procurorilor informatii extrem de pretioase, care au dus la conturarea planului infractional de lichidare a lui Jean Crihan.

“Alin Huc ar fi procurat un pistol marca Walther 75, iar Flucsa Sorin l-ar fi racolat pe inculpatul Aivanoaei Nicolae, pe care i l-a prezentat lui Alin Huc, care l-a determinat ca in schimbul unui autoturism Mercedes sa o ucida pe partea vatamata. Ulterior, Huc si Aivanoaie s-ar fi deplasat la Milano, la locuinta unui cetatean roman, cunoscut sub apelativul “Tarzan”, cu ajutorul caruia au improvizat un poligon, unde Aivanoaei Nicolae a fost instruit in manuirea armelor de foc. In 17.04.2014, Huc Alin Ciprian, impreuna cu Nisipasiu Florin Cristian, Miclea Cosmin Ioan zis Ceaki, Flucsa Nicolae Sorin s-ar fi deplasat in localitatea Rivoltella din Desanzano del Garda, Brescia, unde aveau indicii ca partea vatamata se afla”, se mentioneaza in referatul de arestare al liderului operatiunii, Alin Huc.

In 26.11.2020, Parchetul General din Brescia, Italia, a transmis DIICOT o cerere de preluare a urmaririi penale in acest dosar (5254/2014), intrucat faptele investigate de autoritatile italiene erau conexe cu cele care faceau obiectul unui dosar al parchetului antimafia din Romania.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii