Cel mai mare pol de business din vestul țării, la Iulius Town Timișoara – 50 de companii și peste 9.500 de angajați

Cel mai mare hub de business din vestul țării, dezvoltat de compania IULIUS în ansamblul mixt Iulius Town, reunește unii dintre cei mai puternici furnizori de „inteligență” din domeniul tehnologiei și automotive la nivel mondial. Cele patru clădiri de birouri United Business Center (UBC) totalizează peste 80.000 mp închiriabili și 50 de companii multinaționale, de pe trei continente, cu aproximativ 9.500 de angajați, care livrează de aici tehnologii și servicii folosite worldwide. Printre acestea se numără Amazon, care, de curând, și-a relocat biroul din Timișoara în clădirea UBC 0, inaugurată în toamna anului trecut.

UBC 0 dispune de 30.000 mp închiriabili, desfășurați pe 15 etaje și reprezintă noua generație de clădiri office premium din Timișoara, îmbinând elemente de arhitectură contemporană cu dotări tehnice de ultimă generație, care au un impact major în confortul angajaților și facilitează un consum responsabil de resurse. „Timișoara este un oraș atractiv pentru companiile care doresc să se dezvolte în această parte de Europa, datorită hub-ului de talente, cu specializări multiple, existent aici, iar formarea, în Iulius Town, a celui mai mare pol de business din centrul țării este o dovadă în plus. Mixul de servicii, facilitățile din ansamblu, spațiile de birouri green la cele mai înalte standarde și experiența de lucru au contribuit la formarea unei comunități puternice și competitive. Suntem mândri să găzduim o varietate atât de mare de specialiști, care contribuie la accelerarea performanței de business a companiilor inovative pe care le avem partenere în ansamblul mixt”, a declarat Laurențiu Manea, Office Buildings Manager Iulius Town Timişoara.

Centrul Amazon din UBC 0 se întinde pe o suprafață de 3.200 mp, pe întreg etajul patru și jumătate din nivelul cinci al clădirii și include mai multe echipe: Ring, Trusted Shopping Experience, Global Solutions and Risk Compliance și Retail Business Services. „Investim în România de aproape 20 de ani, iar noul birou din Timișoara reprezintă o altă etapă majoră pentru angajamentul companiei Amazon față de țară. Acest birou dispune de dotări de ultimă generație și va găzdui peste 100 de oameni, care vor lucra în echipele noastre și vor dezvolta în continuare tehnologii de ultimă generație pentru a îmbunătăți viețile clienților noștri”, spune Cristian Josan, General Manager of Amazon Development Center Romania.

Ring, o companie din cadrul Amazon, are angajați în Timișoara încă din anul 2019. Echipa oferă suport pentru proiectele prioritare, întrucât Ring se străduiește să reimagineze securitatea locuinței, oferindu-le clienților soluții inovatoare care să le ofere liniște atât în interiorul, cât și în afara casei. Misiunea Ring este de a crește siguranța cartierelor, iar dispozitivele lor, de la soneria Ring cu cameră video până la camerele de securitate Ring, contribuie la extinderea capacităților de care dispun opțiunile clasice de securitate, prin interconectarea tuturor dispozitivelor de securitate și a dispozitivelor inteligente din întreaga casă.

În total, 19 companii, din domenii precum IT&C, automotive sau inginerie, își desfășoară activitatea în UBC 0, iar peste 4.000 de angajați beneficiază de opțiunile acestei clădiri eco-friendly care este integrată în ansamblul mixed-use Iulius Town. Aceștia au în proximitatea locului de muncă numeroase facilități, precum: cea mai mare suprafață de retail din afara Bucureștiului (105.000 mp și 330 de magazine), cea mai variată ofertă de food&beverage în același loc, cinema multiplex, centru de fitness, hypermarket, food court, grădiniță și școală primară etc.

Birourile UBC prezintă avantajul unei grădini urbane integrate în același proiect, care permite îmbinarea activității la birou cu relaxarea în aer liber, inclusiv printr-o agendă de evenimente variată.

UBC 0 este singura clădire din România cu dublă certificare green – LEED Platinum, conform sistemului de evaluare LEED 2009 Core and Shell Development, și EDGE Advanced din partea US Council of Green Buildings.

