Cele mai bune firme din Timiș din 2022 au fost premiate la Topul Firmelor

Vineri seara, la centrul Regional de Afaceri, a fost ediția cu numărul 30 a Gala Excelenței în Afaceri, Topul Firmelor. În cadrul unei ceremonii, au fost premiate companiile care au obținut cele mai bune rezultate din județ în cursul anului 2022.

În total, 14.649 de firme au îndeplinit criteriile pentru a fi cuantificate in cadrul topului. În final, 1873 au primit unul dintre primele trei locuri la domeniile și categoriile unde au fost “măsurate”.

În prezența a cateva sute de invitați, reprezentanți ai mediului de afaceri, autorități locale și centrale, dar și a președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, au fost acoedatw trofeele pentru activitatea desfășurată în cursul anului trecut.

”A devenit deja o tradiţie ca printre cele mai importantele evenimente ale toamnei să se numere Topul Firmelor din Județul Timiș – Gala Excelenței în Afaceri. Iată că am ajuns la cea de-a XXX-a ediție aniversară a Galei. Nu știu cum au trecut 30 de ani în care am premiat cele mai performante companii din județul Timiș dar și cele mai importante personalități din toate domeniile –academic, cultural, artistic și chiar sportiv. Anul acesta am avut o Gală simbol cu top-laureați, cei mai buni din cei buni, pentru a marca evenimentul așa cum se cuvine”, a spus președintele CCIA Timiș Florica CHIRIȚĂ.

De asemenea, au fost acordate și o serie de premii speciale. Acestea sunt oferite de CCIAT unor companii pentru merite deosebite, în afara clasamentului Topul Firmelor care este unic și unitar la nivel național si care cuprinde: locurile I, II si III, structurate pe 7 domenii de activitate + Trofeul de Excelență acordat companiilor care timp de 10 ani consecutiv s-au clasat pe primele trei locuri.

Trofeul “30 de ani de Excelență în Afaceri” – GRAFOPRINT, Radu DIMECA, fondator Trofeul de Excelență pentru Promovarea Produselor Românești – PROFI ROM FOOD, Călin COSTINAȘ, Director General adjunct Trofeul de Excelență pentru Parteneriat Strategic – Clinicile MEDICI’S, dr. Adrian BĂDESCU, fondator Trofeul de Excelență “Performanță în Diversitate” – CONS ELECTRIFICAREA INSTAL, Horațiu RADU și Eleodor COPTIL, asociați Trofeul de Excelență pentru Multi-Branding Integrat – B & B Collection, Daniela BÂNDA, Director General și Mădălina DIACONU, Director Marketing.

Clasamentul Topului Firmelor din Județul Timiș este disponibil pe: https://top.cciat.ro/.

Comentarii

comentarii