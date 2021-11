Când vine vorba de jocuri, profesioniștii știu diferența pe care perifericele precum mouse-urile și tastaturile o pot aduce în performanța de joc. Problema este că nu toate tipurile de mouse sunt create la fel, iar unele sunt mai buni decât altele, în timp ce altele pur și simplu nu merită timpul sau banii. O simplă căutare pe internet pentru un mouse gaming oferă o selecție atât de variată de tipuri de mouse încât poate induce pe oricine în eroare. Iată, însă, o listă cu cele mai bune modele de mouse gaming pe care le poți cumpăra în 2021, pentru a îți face alegerea mult mai ușoară.

Corsair M65 RGB Ultra Wireless

Corsair M65 RGB Ultra Wireless este un kit solid, cu un design bine construit și un set excelent de caracteristici. Acest mouse nu numai că are câteva specificații serioase sub carcasă, dar are și câteva caracteristici ascunse interesante. Are un giroscop cu șase axe și un accelerometru, astfel încât să puteți înclina și ridica mouse-ul în diferite direcții pentru a declanșa cu ușurință acțiuni sau macrocomenzi. Adăugați opt butoane programabile, un sistem de personalizare a greutății, durata decentă a bateriei și multe altele și aveți un adevărat câștigător. Singurul dezavantaj este că este puțin mic, dar este, de altfel, un favorit solid.

Logitech G Pro X Superligero

Acesta este un mouse gaming elegant, ușor și fără fir, care are picioare din PTFE, până la 70 de ore de viață a bateriei și un design cu profil redus. Acesta este un mouse de gaming serios, conceput pentru profesioniști, care are avantajul de a fi ușor, dar fără carcasa obișnuită de tip fagure. Este remarcabil de agil și minunat de precis. Singurul dezavantaj este lipsa ciudată a unui buton de comutare DPI, dar puteți personaliza setările DPI și alte butoane din software.

Razer Basilisk Ultimate

Basilisk Ultimate este un apogeu al designului Razer, un mouse fără fir cu mai multe butoane, o stație de încărcare ingenioasă, iluminare RGB colorată și, de asemenea, funcții interesante. Punctele importante includ o paletă multifuncțională detașabilă, care funcționează ca un buton foarte satisfăcător pentru degetul mare și o rotiță de defilare personalizabilă, unde puteți regla rezistența. Mânerele texturate, designul ergonomic și suportul pentru degetul mare îl fac confortabil și capabil și în timpul sesiunilor de joc. Opțiunile grozave de conectivitate și durata incredibilă a bateriei sunt, de asemenea, completări fantastice.

Asus ROG Sword III

Asus ROG Gladius III Wireless este o opțiune excelentă dacă sunteți în căutarea unui mouse mai mare, cu o potrivire confortabila. Are un design asimetric grozav, care este minunat de confortabil, în timp ce împachetează câteva specificații serioase într-o carcasă relativ ușoară. Punctele de atracție ale acestui mouse includ un buton cu acțiune rapidă cu spațiu zero, mai multe butoane și opțiuni de conectivitate și multe altele. Cu toate acestea, cea mai bună parte sunt comutatoarele modificabile de utilizator. Puteți comuta cu ușurință comutatoarele de pe acest mouse și poate folosi atât microîntrerupătoare cu trei pini, cât și cu cinci pini, astfel încât nu va trebui să vă faceți griji că comutatoarele cu dublu clic vă vor strica experiența de joc aici. De asemenea, puteți utiliza comutatoare optice pentru o urmărire mai precisă a clicurilor. Adăugați DPI ridicat, până la 85 de ore de autonomie a bateriei și picioare PTFE elegante și aveți un pachet grozav.

Razer Naga Pro

Acest mouse se pare că încearcă să satisfacă toată lumea cu un design interesant, care nu numai că are tot ce te-ai aștepta de la un mouse gaming, dar are și butoane laterale interschimbabile, ceea ce înseamnă că poți schimba accesul la butonul degetului mare în funcție de ceea ce joci. Are capacitatea sa de a se conecta în mod cu fir, Bluetooth sau fără fir. Pe Bluetooth, cu iluminarea RGB oprită, puteți obține și până la 150 de ore de viață a bateriei. Adăugați cinci profiluri de memorie încorporate, cinci niveluri DPI personalizate, picioare 100% PTFE și un senzor optic Pixart și aveți o adevărată putere de joc.

