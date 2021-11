Cele mai bune tipuri de fier de călcat vertical pentru a netezi hainele rapid și ușor

Una dintre cele mai plictisitoare treburi casnice este călcatul hainelor și nu este ușor să faci o treabă bună. Călcatul unei cămăși sau a unei perechi de pantaloni poate fi destul de greu, așa că trebuie să căutăm variante care ne ușurează viața și să evităm durerile de spate care pot fi provocate pe perioade îndelungate petrecute în fața mesei de călcat. Iar unul dintre micile electrocasnice care este la modă este un fier de călcat vertical.

Scopul este același cu cel al unui fier de călcat tradițional, care nu este altul decât acela de a îndepărta cutele de pe îmbrăcăminte, dar modul său de utilizare este diferit. Aceste tipuri de fier de călcat vertical se folosesc în picioare, deci sunt mai confortabile, și poți chiar să calci hainele direct pe sârma de rufe, pe un cuier, pe ușa dulapului sau atârnat pe ușă. Ocupă puțin spațiu și sunt ușor de mutat. Acestea funcționează cu abur, care poate și elimina anumite mirosuri din hainele care au fost depozitate de mult timp.

Fier de călcat vertical Rowenta Acces Steam Pocket DR3030

Rowenta este unul dintre brandurile cu mai multe modele și acest model este unul dintre cele mai bine vândute. Este și un model de mână care se folosește cu hainele puse pe un umeraș, pe un cuier, o ușă sau pe sârma de rufe. De fapt, include un cârlig suplimentar pentru agățarea hainelor. Cablul este de 2,5 metri lungime și dispozitivul se încălzește în 15 secunde, ceea ce îi conferă agilitate. Include o bază de sprijin care permite o mare stabilitate în timpul experienței de călcat și o perie pentru haine groase.

Fier de călcat vertical Philips EasyTouch

Acest model de fier vertical de calcat este, de asemenea, printre cele mai bine vândute. Este un dispozitiv perfect pentru retușuri rapide, dar și pentru netezirea hainelor delicate și greu de călcat. EasyTouch Plus Steamer este destul de mare și acoperă mai mult de țesut într-o singură trecere, ceea ce îl face să fie mai repid. Are cinci niveluri reglabile de abur și o mănușă de protecție pentru a evita arsurile. În plus, permite includerea uleiurilor esențiale pentru a parfuma hainele în timp ce le călcăm.

Fier de călcat vertical Philips Comfort Touch Plus

Acesta este unul dintre cele mai puternice modele de fier de călcat verticale de pe piață. Prețul său este mai mare, dar nici nu este exorbitant și poate fi profitabil dacă este într-adevăr folosit ca fier de călcat principal. Este gata de utilizare într-un minut și are un nivel de abur de 40 g pe minut, ceea ce face ușoară netezirea cutelor. Vaporizatorul poate fi plasat în cinci poziții pentru a facilita lucrul, precum și tehnologia FlexHead și accesoriul StyleBoard extra-lung. În plus, include posibilitatea de a adăuga parfumuri pentru a conferi hainelor un miros frumos, include un cuier dublu reglabil, cuier pentru a așeza hainele și o manușă de protecție pentru a evita arsurile. Lungimea cablului este de 1,6 metri, iar furtunul de abur este de 1,3 metri.

Fier de călcat Rowenta IXEO Power

Confortul și puterea în călcat au venit în viața noastră pentru a rămâne, cu o masă verticală integrată în trei poziții, inteligentă și versatilă, orizontală, verticală sau înclinată, fără a fi nevoie de o masă de călcat convențională. Are un cap inteligent extraordinar de ușor și ergonomic. Vârful său de înaltă precizie ajunge chiar și în cele mai dificile zone, cu tehnologie de presiune și eficiență ridicată datorită puterii sale de 2170 W și producției continue de abur de până la 90 g/min. Tehnologia Smart Protect care vă permite să călcați rapid și în siguranță, fără a fi nevoie să reglați temperatura și nivelul aburului.

Indiferent dacă optezi pentru un fier de călcat vertical sau un fier de călcat clasic, aisugră-te că îți oferă toate caracteristicile de care ai nevoie pentru a îți ușura munca.

