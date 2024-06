Cele mai cunoscute formații care s-au reunit după ani de pauză

Unele formații muzicale și-au întristat fanii în momentul în care s-au despărțit, însă cu ocazia unor momente speciale au luat hotărârea să se reunească temporar sau pentru o perioadă îndelungată.

Din această categorie fac parte trupe cum ar fi Spice Girls, Guns N’ Roses, The Police și The Sex Pistols. Mai multe despre ele te invităm să descoperi în acest articol.

Spice Girls

Această trupă a fost un fenomen în anii ’90 și a marcat cultura pop din acele vremuri. Trupa le-a avut în componență pe Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton și Melanie Chisholm. Numele lor de scenă erau Scary, Baby, Ginger, Posh și Sporty.

Peste 55 de milioane de discuri au fost vândute de Spice Girls, însă trupa a decis să se despartă în 2000, la doar 6 ani de la înființare. Fetele și-au dorit cariere solo, însă în 2007 a avut loc reuniunea într-un turneu. Apoi, Spice Girls au concertat și la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra. În 2019 a mai avut loc un turneu, dar la care nu a luat parte Victoria Beckham.

Guns N’ Roses

Una dintre cele mai cunoscute trupe hard rock din istorie, care a vândut peste 100 de milioane de albume. Această trupă are numeroși fani și în țara noastră, unde a și concertat pe Arena Națională în turneul organizat în ultimii ani. Guns N’ Roses a luat ființă în 1985, dar în 1993 s-a decis separarea. În 2016 a început un turneu de revenire, astfel că băieții s-au reunit după 23 de ani de pauză. Este clar însă că trupa are milioane de fani în toată lumea, iar în 2007 s-a făcut inclusiv un documentar despre ea.

În plus, melodiile au fost integrate pe coloana sonoră a numeroase filme, printre care “Body of Lies”, “The Wrestler” ori “Jumanji: The Next Level”. Mai mult, melodiile fac parte și din coloana sonoră a jocului Guns N’ Roses, unul din cele mai apreciate jocuri online pacanele inspirate din muzică. Printre simboluri îi regăsim pe Axl Rose, Slash și Duff McKagan, iar coloana sonoră și funcțiile speciale sunt de top.

The Police

Trupa britanică înființată în 1977 de Sting (Gordon Sumner), Andy Summers și Stewart Copeland a scris istorie prin modul în care a combinat diverse genuri muzicale, de la rock cu jazz, punk și reggae. Trupa s-a destrămat însă la mijlocul anilor ’80, dar în 2007 a revenit cu un turneu mondial. Totuși, a fost doar ceva temporar. Asta deoarece în 2016 au fost ofertați cu 9 milioane de dolari, însă nu au mai acceptat să revină. Melodii precum “Every Breath You Take” și “Walking on The Moon” rămân însă pentru eternitate în memoria fanilor.

The Sex Pistols

Trupa a luat naștere în 1975 la Londra sub denumirea de The Strand. Și-a schimbat apoi numele în The Swankers, până când a ajuns la denumirea care i-a consacrat. Membrii fondatori au fost Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook și Glen Matlock. Acesta din urmă a fost înlocuit ulterior de Sid Vicious. Poate cea mai cunoscută melodie pe care The Sex Pistols a lansat-o este “God Save the Queen”, în anul 1977.

Este cunoscut faptul că postul BBC a luat la acel moment decizia de a o interzice, ceea ce a stârnit numeroase controverse. Reunirea trupei s-a produs în 1996, iar în 2007 au mai avut loc câteva concerte în Marea Britanie. În 2018, Steve Jones și Paul Cook au cântat câteva melodii ale trupei alături de Billy Idol și Tony James într-un concert ce a avut loc la Hollywood.

