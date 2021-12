Cele mai simpatice cadouri de pus în ghetuţe te aşteaptă la Târgul de Moş Nicolae de la Iulius Mall!

3, 2, 1, Start! A început goana după cadouri! Târgul de Moş Nicolae din Iulius Mall şi târgul „Winter in My Town” din parcarea VIP a ansamblului Iulius Town sunt destinaţiile de cumpărături unde moşul îşi va umple, cu siguranţă, desaga.

Moş Nicolae este primul bătrânel simpatic şi mărinimos care ne va răsplăti în luna decembrie, iar Iulius Mall îi vine în ajutor cu multe idei interesante de cadouri. Până luni, 6 decembrie 2021 inclusiv, în zona Iulius Expo de la etajul mall-ului are loc Târgul de Moş Nicolae. Clienţii vor descoperi aici 20 de expozanţi, care s-au pregătit cu daruri diverse şi inspirate, pentru sărbătoriţii zilei sau numai bune de pus în ghetuţe.

Cei care vor să păstreze haioasa tradiţie a nuieluşei pentru copiii năstruşnici, vor găsi la mall o varietate inedită de beţe de Moş Nicolae, colorate şi ornate în fel şi chip. Oferta târgului este completată cu decoraţiuni, aranjamente şi coroniţe de sărbători, migălos şi creativ realizate, jucării din lemn, bijuterii, lumânări parfumate, genţi, parfumuri, cosmetice şi multe altele.

Dacă cel mic îşi doreşte să îi mulţumească lui Moş Nicolae în persoană pentru darul primit, o poate face sâmbătă, 4 decembrie, în intervalul orar 12:00 – 14:00. Şi Moş Crăciun, celălalt bătrânel generos şi mult adorat de copii, va fi prezent în Iulius Town, în acest weekend. Întâlnirile cu cei mici vor avea loc sâmbătă, între orele 17:00 – 20:00, iar duminică, între orele 12:00 – 14:00 şi 17:00 – 20:00, lângă bradul de Crăciun din Iulius Mall, zona Atrium.

La târgul „Winter in My Town” din parcarea VIP distracţia şi voia bună continuă. Vei găsi aici Roata Panoramică pentru plimbări la înălţime, caruselul cu lanţuri, food trucks cu mâncăruri apetisante, căsuţe cu bunătăţi tradiţionale şi multe cadouri, dar şi o piaţă de brazi. În plus, în fiecare weekend, în intervalul orar 17:00 – 21:00, te aşteaptă multe surprize. Sâmbătă, de pe scenă vor răsuna cele mai îndrăgite melodii de Crăciun şi colinde, interpretate de artişti locali. Duminică, cei mici sunt invitaţi la teatru de păpuşi, de la ora 12:00, dar şi la momentele muzicale şi de dans care vor urma, cu şi pentru copii. Iar personaje de poveste, precum spiriduși, Crăiasa Zăpezii, Omul de Zăpadă, Crăciunița și Mascota Iulius Town, sunt nerăbdătoare să îi întâlnească şi să se distreze cu cei mici.

