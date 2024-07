Celebra Frusina si gașca ei de hoți de buzunare, prinși în timp ce prădau o bătrână într-o stație de autobuz din Timișoara – video

Celebra Frusina și gașca ei de hoți de buzunare au fost prinși de o patrulă a poliției în timp ce se pregăteau să o prădeze pe bătrână într-o stație de autobuz din Timișoara.

Polițiștii, aflați în patrulare au văzut, într-o stație de autobuz de pe bulevardul Iuliu Maniu, doi bărbați si o femeie, care au înconjurat o bătrânică ce aștepta autobuzul. Bărbații încercau să-i distragă atenția, iar femeia era cu mâna în poșeta bătrânei. În ciuda măsurilor ”profesioniste” de acțiune, hoții nu i-au văzut pe polițiști, care i-au săltat imediat pe cei trei.

Nu este însă pentru prima dată când Frusina a fost prinsă în timp ce ”lucra” în mijloacele de transport sau in stațiile STPT de prin Timișoara. De altfel, polițiștii o cunosc foarte bine, ca și pe cei doi bărbații care fac parte din gașca ei.

„Cei doi bărbați, in vârsta de 55 si 61 de ani si o femeie, in vârsta de 61 de ani, au fost conduși la sediul politiei in vederea audierii, iar in urma probatoriului administrat au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativa la furt, fiind introduși in Centrul de Reținere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timiș”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

