Celebrul actor John Malkovich pe scena Teatrului Național din Timișoara, un moment de vârf al Capitalei Europene a Culturii

Teatrul Național din Timișoara continuă Anotimpurile FEST-FDR cu un eveniment unic, o premieră absolută pentru Timișoara și un moment de vârf al Capitalei Europene a Culturii. Joi, 20 iulie și vineri, 21 iulie 2023, de la ora 19, Teatrul Național prezintă spectacolul THE INFERNAL COMEDY / COMEDIE INFERNALĂ, avându-l ca protagonist pe celebrul actor american JOHN MALKOVICH.

Dublu nominalizat la Oscar, la Globul de Aur și pentru premiile BAFTA, actorul vedetă a jucat în numeroase filme cu impact la nivel mondial. Amintim celebrul Dangerous Liaisons / Legături primejdioase sau Being John Malkovich, unde își interpretează propriul personaj. Actorul american își construiește cariera și prin alte filme celebre: The Iron Mask / Omul cu masca de fier, Empire of the Sun / Imperiul soarelui, The Sheltering Sky / Ceai în Sahara, Death of a Salesman / Moartea unui comis voiajor sau Of Mice and Men / Despre oameni și șoareci. Personajul său din Con Air / Avionul condamnaților, Cyrus „The Virus”, este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai impresionante personaje negative ale cinematografiei celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea.

The Infernal Comedy este un spectacol pe care autorul său, Michael Sturminger, care semnează și regia artistică, l-a scris special pentru celebrul actor, construind un dialog între limbajul vorbit și cel cântat, universul sonor – punctat de muzica lui Vivialdi, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Gluck și Boccherini – fiind susținut de sopranele Susanne Langbein și Chen Reiss și de renumita orchestră Wiener Akademie Orchester, dirijată de Martin Haselbock, creator al conceptului muzical al spectacolului. Într-un solilocviu de pe linia invizibilă dintre cei vii și cei plecați, John Malkovich construiește autobiografia fictivă a criminalului în serie, acela care, în anii ’90, a provocat o dezbatere aprinsă privind carisma și psihopatia. The Infernal Comedy s-a jucat în peste 150 de săli de spectacol din întreaga lume, în țări de pe trei continente.

Contribuția financiară a sponsorilor Profi, Linde Gaz, Hamilton, Atos, Mewi și Bioclinica care, cu implicarea Asociației Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, au asigurat fondurile necesare prezentării acestui spectacol la Teatrul Național din Timișoara, reprezintă o treaptă de evoluție pentru dezvoltarea societății antreprenoriale moderne prin cultură, educație și civilizație.

Spectacolul este prezentat în cadrul Anotimpurilor FEST-FDR, parte din traseul Vocile orașului / Atelierul Identitate din cadrul Programului Cultural „Timișoara– Capitală Europeană a Culturii 2023” și este finanțat din fonduri private.

