Celebrul documentarist Charlie Ottley, tâlhărit la Timișoara. Polițiștii i-au spus să „mai caute” drona de 2.000 de euro care i-a fost furată în Parcul Botanic

Charlie Ottley, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavors or Romania” este zilele acestea la Timișoara, unde ar fi trebuit să filmeze un documentar despre oraș și județul Timiș, numai că drona i-a fost furată în noaptea de duminică spre luni, în Parcul Botanic. Acesta a fugit după hoți, nu i-a putut prinde, astfel că a fost nevoit să apeleze la Poliție. Sursele noastre susțin că polițiștii au fost aroganți, spunându-i că nu au ce să facă, pentru că în parc nu sunt camere. Apoi l-au pus pe documentarist „să mai caute drona, poate a uitat-o pe undeva”.

Drona în cauză este un Mavic 2 Pro, care costă aproximativ 2.000 de euro. Dacă nu își recuperează aparatul, documentaristul ar dori ca măcar să recupereze cardul pe care se aflau înregistrările. Cât despre primirea oferită de polițiștii, echipa documentaristului spune că nu vrea să se implice în vreun scandal și nu comentează reacția autorităților.

„Iubim orașul, iubim județul, e incredibil de frumos, e vibrant. Cafenele, restaurante, totul e atât de «cool». Ai unde să stai până târziu, să te distrezi poate cu prietenii. E un mare păcat că am fost prădați („mugged” – n.r.). Înțeleg că nu sunt camere în parc, nu știu cum vor putea fi identificați hoții. Stăteam pe bancă și încercam să filmăm, dar am pierdut toate imaginile de ieri. Noi am vrea măcar imaginile înapoi, sunt de neînlocuit. Am muncit toată ziua, am pierdut toată munca. Poate cineva știe cine sunt hoții aceștia, poate văd pe cineva că încearcă să vândă o dronă. Sau poate cineva va lăsa «anonim» cardul SD la recepția Hotelului Ibis”, ne-a declarat Charlie Ottley.

Iată ce ne-au spus reprezentanții IPJ Timiș: „În această dimineață, 06 iunie a.c., în jurul orei 03:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că în Parcul Civic din Timișoara unui bărbat i-a fost sustrasă o geantă care conținea o dronă. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Polițiștii efectuează cercetări în vederea identificării persoanelor bănuite de comiterea faptei și tragerea acestora la răspunderea penală”.

Consiliul Județean Timiș îi sprijină demersurile de a continua filmările programate

”Consiliul Județean Timiș îi sprijină demersurile de a continua filmările programate, deși odată cu echipamentul au fost furate și înregistrările făcute zilele trecute. Imediat după incident, Charlie Ottley și persoana care îl însoțea, membră a echipei de filmare, au depus plângere la Poliție. Facem apel la autoritățile responsabile să se mobilizeze atât în instrumentarea cazului, cât și în asigurarea siguranței tuturor cetățenilor care se află pe teritoriul administrativ al Timișoarei”, se precizează într-un comunicat al CJ Timiș.

