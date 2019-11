Celelalte Cuvinte aniversează 38 de ani de carieră în Timișoara

Celelalte Cuvinte lansează primul album electric live din cariera de 38 de ani a trupei, sub egida Universal Music. Albumul a fost înregistrat la spectacolul-concert de la Sala Palatului, care a avut loc în data de 8 decembrie 2011, cu ocazia aniversării de 30 de ani.

Concertul de lansare din Timisoara va avea loc în data de 13 decembrie, ziua care marcheaza si 38 de ani de la înființarea formației, la Escape Undergound Hub (strada Ghe Lazar, nr 26).

“Cuvintele pe care le rostim ni se par prea puţine pentru a exprima ceea ce simţim.”

Foarte tineri, în 1981, au căutat „Celelalte Cuvinte” pentru a-i exprima emoţiile şi gândurile. Au trecut multi ani de atunci, ani în care muzica lor a bucurat generaţii de fani, în care tablourile stilistice s-au succedat. De la romantismul primei decade cu „Iarbă prin păr”, apoi „Dacă vrei”, „Un sfârşit e un început”, „Scriori iubite”, „Nu-mi da tot într-o zi”, la protestul din „Se lasă rău”, „Cina dragonului”, „Armaghedon”, „Lupii”, „Boală de gânduri”, apoi o îmbinare între cele două şi o reîntoarcere la matcă prin „Zmeie”, „Stem”, „Între vise”, Celelalte Cuvinte şi-a păstrat mereu crezul, valorile şi personalitatea artistică, dobândind statutul de trupă-legendă a rock-ului românesc. Nu şi-a dezamăgit niciodată fanii, nu a făcut niciodată compromisuri de dragul comercialului.

Pe 13 decembrie 1981, în calitate de trupă a Casei Studenţilor din Timişoara, Celelalte Cuvinte a susţinut primul concert în “sala festivă” a acesteia. Evenimentul a fost considerat actul oficial de naştere a trupei.

“Celelalte Cuvinte – ELECTRIC LIVE la Sala Palatului” este un dublu album de peste 2 ore, care conține povestea celor 30 de ani împliniți la data concertului de la Sala Palatului, într-o interpretare live de excepție. Experiența unui concert Celelalte Cuvinte e ceva special, fanii spunând mereu despre ei că sunt prin excelență “o trupă de live”. Pentru prima oară, această experiență este imprimată pe un suport audio, într-un album care marcheză probabil cel mai impresionat (și mai lung) concert din cariera trupei.

Călin Pop, Marcel Breazu, Leontin Iovan, Tiberiu Pop şi Ovidiu Roşu se pregătesc în 2020 pentru întâlnirea cu fanii din toată ţara, cărora le vor spune, în stilul propriu, povestea Celorlalte Cuvinte.

