Centrele Comerciale Auchan și Aushopping, alături de Salvați Copiii, caută Spiriduși de Nădejde în 15 orașe

Anul acesta, cele 23 de Centre Comerciale Auchan, Aushopping, Drumul Taberelor și Coresi Shopping Resort gestionate de Ceetrus în Romania, lansează campania “Hai să fii spiriduș de nădejde”, o amplă inițiativă la nivel național ce își propune să conecteze clienții care își doresc să dăruiască și copiii la care Moș Crăciun ajunge mai rar.

Împreună cu partenerul campaniei, organizația Salvați Copiii, echipele centrelor comerciale provoacă clienții din comunitate să se transforme în ajutoare de nădejde ale lui Moș Crăciun și să dăruiască un cadou copiilor din centrele educaționale din diverse orașe ale țării. Campania are loc în zilele de joi, vineri, sâmbătă și duminică: 5 – 8 decembrie, respectiv 12 – 15 decembrie.

”În toate inițiativele pe care le pregătim, avem în minte misiunea noastră “With citizens ● for citizens”, căutând să pregătim acțiuni relevante pentru comunitate și să facem acest lucru în strâns parteneriat cu actori locali și naționali. Este și cazul campaniei de anul acesta ”Hai să fii spiriduș de nădejde” pe care o desfășurăm la nivel național, alături de partenerul nostru Organizația Salvați Copiii, dar cu impact sustenabil în local, datorită prezenței lor cu centre educaționale în orașele în care și noi ne aflăm. Centrele noastre comerciale devin astfel liantul dintre copiii din proiectele educaționale Salvați Copiii din toată țara și clienții noștri, oameni care își doresc să se implice și să contribuie la binele comunității”, afirmă Raluca Brebeanu-Motoca, Head of Marketing & Communication Ceetrus România.

Implicarea în campania ”Hai să fii spiriduș de nădejde”, desfășurată în Centrul Comercial Auchan Timișoara Nord și Centrul Comercial Aushopping Timișoara Șagului presupune oferirea a 3 daruri: un produs de îngrijire personală, o carte pentru copii și ceva dulce. Acestea vor fi colectate separat în 3 urne, iar voluntarii Salvați Copiii vor pregăti cadourile pe care le vor duce mai apoi copiilor, potrivite după vârsta lor. Cele 3 daruri trebuie să fie noi sau într-o stare foarte bună și pot fi aduse de acasă sau cumpărate din magazinele din centrul comercial. Mai multe informații puteți afla de pe site-ul: www.spiridusidenadejde.ro.

”Atunci când un copil nu mai merge la școală, viitorul lui se frânge. Rămas în afara sistemului de educație, el nu își va atinge potențialul pe care îl are și pe care are dreptul, la fel ca toți ceilalți copii, să și-l dezvolte. Prin programele educaționale pe care le are, Salvați Copiii sprijină activ fiecare copil să rămână în școală, investind astfel în viitorul acestuia. Iar orice gest de susținere a copiilor vulnerabili înseamnă mult mai mult decât un cadou de Crăciun: e un semn că nu îi abandonăm, că suntem solidari cauzei lor și că înțelegem să ne implicăm, unul lângă celălalt, pentru ca societatea să arate așa cum ne-o dorim. Niciun copil nu trebuie lăsat singur, mai ales de Sărbători”, afirmă Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii.

Toți clienții care se implică în campanie vor avea parte de apreciere din partea organizatorilor, iar cei mai mici dintre clienți vor avea parte de o surpriză care să marcheze momentul în care au devenit spiriduși ai Moșului.

Centrele Comerciale Auchan și Aushopping din toată țara își asumă rolul de animator de comunități, sunt centre comerciale sociabile și fac parte integrată din viața orașului. Ne propunem ca zi de zi, prin acțiunile pe care le organizăm să îi aducem împreună pe membrii comunității, să îi ajutăm să creeze legături cu cei din jurul lor, oferindu-le o experiență aparte nu doar când merg la cumpărături, ci și atunci când caută alternative pentru petrecerea timpului liber, totul sub sintagma ”Bucurie în Galerie”.

Adrese Centre Comerciale Timișoara:

Centrul Comercial Auchan Timișoara Nord, Calea Aradului, nr. 56A, Timișoara

Centrul Comercial Aushopping Timișoara Sud, Calea Șagului, nr. 223, Timișoara.

