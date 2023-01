Centru Cultural Multifuncțional, la Lugoj

Primăria Lugoj a lansat, la sfârșitul săptămânii trecute, licitația pentru realizarea unui Centru Cultural Multifuncțional în clădirea fostei cazarme „Principele Nicolae”, de pe strada Banatului. Valoarea estimată a contractului pentru „Execuție lucrări pentru proiectul <Servicii culturale integrate, prin realizarea unui Centru Cultural Multifuncțional în municipiul Lugoj>” este de 20.575.755,36 de lei fără TVA (aproximativ 4,2 milioane de euro), fondurile fiind obținute prin Programul Operațional Regional – POR. Se propune reabilitarea clădirilor și sistematizarea incintei, pentru ca acolo să poată funcționa Centrul Cultural Multifuncțional al municipiului Lugoj. Sunt prevăzute: recompartimentarea clădirii principale și mansardarea clădirii existente; realizarea la nivelul etajului a două terase circulabile și șapte balcoane; construirea în curtea interioară a unei scene, cu două corpuri laterale (spații de depozitare, vestiare, grupuri sanitare etc.); crearea unei zone de agrement pentru copii, a unei terase exterioare care să fie acoperită de un sistem de pergole și a unui amfiteatru în fața scenei, cu facilități pentru persoanele cu dizabiliăți. “Prin lucrările de intervenție asupra imobilului se propune generarea unui spațiu multifuncțional – Centru Cultural-Multifuncțional al Municipiului Lugoj, care va acomoda spații pentru diverse activități socio-culturale (precum expoziții, ateliere de creație, cursuri de instruire, etc.), ducând la regenerarea zonei și la creșterea calității vieții populației. Valoarea totală estimată a contractului care urmează să fie atribuit în urma derulării procedurii este de 20.575.755,36 lei fără TVA și este formată din: cheltuieli pentru amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială – 28,335.40 lei; cheltuieli pentru asigurarea utiliăților necesare obiectivului de investiții – 75,420.57 lei; cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii – 18,267,041.52 lei; cheltuieli pentru montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale – 105,967.24 lei; cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – 1,793,670.00 lei; cheltuieli pentru dotări – 206,655.00 lei; cheltuieli pentru organizare de șantier – 98,665.63 lei. Lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul acestui an. Ideea proiectului aparține fostei administrații. Noi am reușit să facem demersurile pentru semnarea contractului de finanțare și am întocmit proiectul tehnic”, transmite Claudiu Buciu, fostul primar al Lugojului, actualul consilier al primarului interimar.

