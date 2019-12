Cercetătorii din SUA sunt interesați de cânepa produsă la Lovrin pentru a fi folosită în domeniul medical

Americanii sunt interesați de cânepa produsă la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin Timiș. ”Cânepa de la Lovrin este căutată și pentru a fi folosită în domeniul medical. Avem promisiuni de la specialiștii din SUA pentru o colaborare fructuoasă și de lungă durată, pentru extracția de CBD. Se pare că americanii s-au îndrăgostit de cânepa noastră și vor să o folosească astfel ca și medicament, fiindcă are cea mai mare concentrație de CBD.

În plus arealul nostru din Timiș este propice pentru cultivarea cânepei. În 2020, vom pune în vânzare noul soi de cânepă, Teodora, creat de prof. Valeriu Tabără, cu echipa lui, pentru fuior, de o calitate mult mai bună față de ce aveam până acum, soi omologat în 2019.

În 2020, vom avea și un nou soi de grâu pe care îl vom scoate pe piață și un nou soi de ovăz pe care îl vom pune în vânzare, omologat în 2019. Acesta va fi folosit și la obținerea de fulgi. Anul acest am avut şi calitate şi producţie”, a explicat Marinel Horablaga, directorul SCDA Lovrin.

Până acum, La SCDA Lovrin au fost create și cultivate 4 soiuri de cânepă. Primul a fost Lovrin 110, în anii 70. Celelalte soiuri sunt Silvana, unul specific pentru fibră, Armanca, un soi mixt, atât pentru fibră, cât și pentru sămânță, și Teodora, nume date după nepoatele prof. Valeriu Tabără.

”Teodora este un soi specific pentru fibră, foarte eficient și de mare calitate. Are o capacitate de producție de 5 tone de fibră la hectar. Nicio altă plantă textilă nu mai furnizează fibră naturală într-o cantitate așa de mare, dar și de calitate. La nivelul Uniunii Europene sunt soiuri create cu un coeficient redus de THC pentru a nu fi utilizate ca și drog. Așa este și Teodora. Planta s-a distins în culturile comparative de la Lovrin cu producții de mai mari de peste 10-12%. Apoi produsul a fost trimis la institut de testare a soiurilor. Comisia de acolo a luat decizia să îl omologheze în 2019”, a explicat prof. Tabără.

2019 – cu bune și cu rele

În 2019, SCDA Lovrin a primit de la bugetul de stat 6,1 milioane de lei. Cea mai mare parte a fost folosită pentru plătirea salariilor. Peste 1,2 milioane din sumă au fost folosiți pentru investiţii și pentru achiziționarea unei combine și semănătoare experimentale, de ultimă generație. 2019 a fost cu bune și cu rele.

Cu bune că s-au obținut la porumb 12.000 de kg producția medie la ha. Cu mai puțin bune a fost la grâu, că anul nu a fost prielnic pentru această cultură. Totuși stațiunea a avut noroc cu soiul Ciprian care a rezistat și a dovedit încă o dată că e puternic la condițiile de mediu vitrege.

În 2020, stațiunea va avea o platformă de grâu și una de rapiță și una mult mai mare pentru porumb. De asemenea va veni cu mult mai multe informații pentru fermieri, cu workshop-uri noi pe partea de protecția plantelor.

”În ceea ce privește cercetarea, anul acest am stat foarte bine. Am omologat mai multe soiuri și hibrizi, avem și altele linii de grâu și de porumb date în testare. La cânepă am scos acel soi anul acesta, dar mai avem două linii în testare la ISTIS. Stațiunea Lovrin a fost pe patul de moarte, cu câțiva ani în urmă, dar cu ajutorul unor oameni cărora le-a păsat, cum este prof. Valeriu Tabără, și s-au implicat am reușit să o salvăm, iar astăzi, în 2019, stațiunea evoluează bine.”, a concluzionat conf. univ. dr. Marinel Horablaga.

