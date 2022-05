Cetățeanul Robu îi cere prefectului de Timiș să verifice legalitatea candidaturii primarului Fritz, din perspectiva domiciliului

Fostul primar Nicolae Robu îi transmite, cum altfel dacă nu pe Facebook, o scrisoare deschisă prefectului Mihai Ritivoiu. Deși în ultimele luni a părut că a lăsat-o mai moale cu subiectul domiciliului succesorului său, Dominic Fritz, Robu se agață de o cerere a unui cetățean și cere reluarea cercetărilor. Anterior, pe când prefect era useristul Zoltan Nemeth, o cerere asemănătoare a dus la câștig de cauză pentru actualul primar.

Concret, cetățeanul care l-ar fi contactat pe Robu îi cere Instituției Prefectului să (re)verifice dacă Fritz a îndeplinit condițiile privind domiciliul la momentul înscrierii candidaturii la Primăria Timișoara, dar și dacă le îndeplinește în prezent, când este la conducerea instituției.

La cererea asemănătoare anterioară, despre vorbește acum și Robu, fostul prefect Zoltan Nemeth concluziona că nu există dubii privind domiciliul lui Fritz, din moment ce instanțele de judecată i-au validat dosarul, iar primarul nu își schimbase domiciliul după alegeri. Pentru a se detașa de motivarea de atunci, cetățeanul citat de Robu a scris în cererea sa: „Ne interesează strict dacă, la ora actuală, dânsul are sau nu are domiciliul, în sens juridic, în Timișoara”.

Iată „scrisoarea deschisă” a „cetățeanului român cu domiciliul în Timișoara” Nicolae Robu – după cum se semnează acesta –, în care apare și textul cererii cetățeanului misterios:

„Domnule Prefect,

Vă adresez prezenta scrisoare deschisă, la rugămintea unui concitadin, care v-a trimis pe e-mail o solicitare în baza Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Neavând niciun feedback la demersul său și știind că subsemnatul m-am arătat public preocupat de subiectul solicitării sale, a făcut apel la mine să fac cunoscută situația creată, prin pagina mea de Facebook, care are aproape 70.000 de urmăritori.

Am optat să dau curs rugăminții celui în cauză, în formatul de scrisoare deschisă, cu reproducerea în ea a corpului e-mail-ului ce v-a fost transmis. Iată-l:

«Solicitare în baza Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Domnule Prefect,

Legea 115 / 2015, respectiv Codul Administrativ cer imperativ aleșilor locali -consilieri locali și primari- să aibă:

(1) la alegeri, pt a putea candida, respectiv

(2) după alegeri, pe toată durata mandatului, pt a putea exercita funcțiile respective,

domiciliul în unitatea administrativ-teritorială în cauză.

Vă rugăm să verificați îndeplinirea, la această oră, de către dl Dominic Samuel Fritz, a acestei condiții -domiciliul în Timișoara- și să ne comunicați în scris concluzia verificării.

Menționăm că solicitarea noastră este inspirată de faptul că pe declarația de căsătorie a d-lui Fritz, apărută în presă, dată în 05.08.2021, este tăiat cuvântul “domiciliu” și înlocuit cu cuvântul ”reședință”. Ori, cele două noțiuni sunt esențialmente diferite sub aspect juridic, prin prisma drepturilor și obligațiilor pe care fiecare din ele le are asociate.

Dat fiind răspunsul pe care l-am văzut dat de Instituția Prefectului Timiș unui alt cetățean, la o solicitare în același spirit, menționăm, preventiv, că nu suntem interesați dacă dl Fritz și-a schimbat sau nu locuința, adresa de locuire, adresa de reședință etc și nici măcar dacă și-a schimbat domiciliul de la alegeri până în prezent, ci ne interesează strict dacă la ora actuală, dânsul are sau nu are domiciliul, în sens juridic, în Timișoara. În alți termeni, dacă are statut de cetățean german cu domiciliul în România, municipiul Timișoara.

Facem prezenta solicitare în baza Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, considerând că dacă Primarul orașului are sau nu domiciliul în oraș este, având în vedere legile invocate, o informație de interes public.

Vă mulțumim.»

D-le Prefect, ca simplu cetățean al Timișoarei, îmi exprim încrederea că solicitarea în baza Legii 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public ce a condus la prezenta scrisoare deschisă va primi răspuns în termen și lipsit de echivoc.

Cu stimă,

Nicolae Robu

Cetățean român cu domiciliul în Timișoara, trăitor efectiv în Timișoara”.

Comentarii

comentarii