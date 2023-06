Cetățenii vor schimbări în Piața Mocioni. Cer toalete publice și un amfiteatru acoperit

În cadrul procesului de consultare publică aferent planului de regenerare al Zonei Mocioni din Timișoara a avut loc o dezbatere publică. Iar cea mai mare parte a propunerilor lansate de cetățeni vor fi luate în considerare, atunci când va fi elaborată varianta finală a Proiectului de Regenerare Urbană a Pieței Mocioni și Pieței Maria.

Viceprimarul Ruben Lațcău a fost cel care a condus, alături de echipa de proiect, îmbunătățirea proiectului amintit.

„Prin sugestiile și cu ajutorul locuitorilor din cartier am îmbunătățit Proiectul de Regenerare Urbană. Timișorenii din Iosefin ne-au cerut și am propus introducerea unui viraj către stânga cu semafor lângă Biserică, cum vii dinspre centru. Am crescut numărul de copaci pe care îi plantăm. Lângă Biserică, vor fi amenajate mai multe locuri de parcare. Am inclus și o soluție tehnică de ridicare a trecerii de pietoni, atât pentru ca să asigurăm siguranța acestora, cât și ca să unificăm în întregime piața în regim pietonal”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Toate propunerile venite în urma prezentării au fost luate în considerare și marea majoritate au fost incluse în proiect. Printre acestea se numără realizarea de toalete publice cu condiții civilizate de igienă și sistem de autospălare. Pentru autobuzele metropolitane, a fost prevăzută o alveolă dedicată ca să staționeze mai mult timp.

Regenerarea urbană are și o componentă socială și culturală puternică. A fost introdusă în proiect o soluție arhitecturală de acoperire a viitorului amfiteatru din Piață.

”Viața culturală își găsește astfel loc în planul de regenerare urbană. Am început discuții cu diverși actori culturali ca să putem activa amfiteatrul odată ce este finalizat”, conform primăriei.

Deși proiectul propus schimbă semnificativ circulația rutieră, nu pozitiv, spun mulți locuitori, Lațcău spune că au fost impuse soluții de mobilitate care să crească modul în care oamenii se deplasează.

„Avem un proiect care va pune în valoare unul din cele mai importante cartiere din Timișoara din punct de vedere al istoriei sale. Valorificăm atât patrimoniul material, clădirile și arhitectural, cât și patrimoniul imaterial, memoria Revoluției. Soluțiile de mobilitate pe care le-am gândit sunt soluții care să crească, de fapt, capacitatea de mișcare a oamenilor prin acest culoar urban. Inelul IV Vest, adică legătura Bulevardul Dâmbovița – Calea Bogdăneștilor, va prelua o parte semnificativă din traficul care pleacă acum din Șagului și trebuie să treacă prin centru ca să ajungă în Nordul Timișoarei. De aceea, facem pași majori în construcția la Pasajul și Podului Solventul. Mobilitatea înseamnă mișcarea oamenilor, iar mașinile sunt unul din instrumentele pentru deplasare. Cheia pentru rezolvarea traficului din Timișoara e creșterea atractivității transportului public și construcția Inelului IV”, a mai adăugat viceprimarul Ruben Lațcău.

Pe 7 iunie, Primăria Timișoara a organizat o prezentare publică a proiectului de regenerare urbană pentru zona Mocioni. La întâlnire, cetățenii au venit cu o serie de propuneri, bazate pe nevoile concrete ale locuitorilor din zonă. De asemenea, au fost colectate idei și sugestii prin platforma primăriei: https://decidem.primariatm.ro. Mulțumim Parohiei Ortodoxe din Iosefin, care a oferit locația pentru găzduirea evenimentului. Prezentarea inițială precum și dezbaterea publică de joi au fost organizate de Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere. Proiectarea este realizată de Total Business Land SRL, care a fost prezent, prin reprezentanții săi, la ambele evenimente.

