Chemarea studenților din Timișoara! Donează sânge și salvează în pandemia COVID19!

În cadrul campaniei „Donează și salvează”, Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) vă invită la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara, Laboratorul de Transfuzie Sanguină Petroșani sau orice astfel de centru din țară pentru a ajuta pacienții care se confruntă cu o nevoie acută de sânge, donând.

Donează și salvează este o campanie de informare și încurajare la donarea de sânge și plasmă. Inițiativa marca OSUT a debutat în iarna anului 2020, într-o perioadă de criză generată de contextului pandemic, ca reacție și semnal de alarmă cu privire la nevoia acută de donatori de sânge. Ulterior, mai multe ONG-uri studențești din Timișoara și din țară au preluat ințiativa, aceasta primind și sprijinul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

OSUT, alături de Asociația Studenților în Medicină Veterinară Timișoara, BEST Timișoara, Liga Studenților din Facultatea de Științe ale Comunicării, Liga Studenților de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Liga Studenților din Facultatea de Management în Producție și Transporturi, Liga Studenților din Facultatea de Mecanică din Timișoara, Liga Studenților Farmaciști din Timișoara, Organizația Studențească „Traian Lalescu”, University of Petroșani Students’ Union și cu sprijinul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), desfășoară din nou campania ce are ca scop încurajarea donării de sânge și de plasmă.

Traversând o perioadă sensibilă, actul donării de sânge este unul imperios necesar. Un gest simplu, plin de umanitate, dar prin intermediul căruia se pot salva mii de vieți. Inițiativa Donează și Salvează își propune să fie o campanie de conștientizare a acestei nevoi, ca act de responsabilitate și gest de implicare în comunitate. În aceste momente de impas, solidaritatea şi curajul sunt necesare. Chiar şi de la distanţă, le putem fi alături oamenilor fără speranţă.

Campania s-a desfășurat în perioada 07 – 21 aprilie 2021, însă mesajul inițiativei nu se oprește aici deoarece nevoia de sânge nu intră în carantină. Astfel, facem un apel către umanitate și încurajăm societatea să frecventeze ori de câte ori este posibil centrele de transfuzie sanguină.

„Traversăm o perioadă dificilă pentru toată lumea, însă acesta nu este singurul moment în care trebuie să fim alături de cei mai puțin norocoși. Din acest motiv, sperăm ca demersurile noastre să aibă ecou și în viitor, transformând acțiunea de donare a sângelui într-un act de responsabilitate și gest de implicare în comunitate. Una dintre valorile OSUT este solidaritatea, iar noi alegem să fim solidari cu pacienții care se confruntă cu o nevoie acută de sânge. Cu un simplu gest plin de umanitate putem face diferența dintre viața și moartea cuiva. Deși este un subiect sensibil și există o anumită reținere în a dona, e momentul să ne facem curaj și să fim aici unul pentru celălalt.” – Andreea-Raluca Argeșeanu, vicepreședinte OSUT responsabil cu activitatea de reprezentare studențească.

Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT) este singura organizaţie reprezentativă la nivelul Universităţii de Vest din Timişoara, cu o experienţă de peste 30 de ani, fapt ce o face un punct de reper pentru toate asociațiile studenţeşti din România.

