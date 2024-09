Chinezii au cumpărat pachetul majoritar al unei companii multinaționale cu 10 fabrici în România

O companie chineză a cumpărat pachetul majoritar al producătorului german de cabluri auto Leoni, care are mai multe unități de producție în România, cu mii de angajați, relevă datele analizate de Profit.ro.

Antreprenorul austriac Stefan Pierer și LUXSHARE din China au convenit ca LUXSHARE să achiziționeze un pachet de 50,1% din LEONI AG, care anterior era deținută integral de Pierer.

„A avea LUXSHARE ca partener strategic puternic va spori semnificativ competitivitatea LEONI pe toate fronturile – de la extinderea portofoliului și accesul la piață până la capabilități tehnologice și producție”, a declarat Klaus Rinnerberger, CEO LEONI AG.

Grace Wang, președinte și CEO al Luxshare Group: „Suntem încântați de potențialul acestui parteneriat. Combinând punctele noastre forte, nu numai că ne extindem prezența globală, ci și impulsionăm inovația și oferim o valoare mai mare clienților noștri.” Cu această achiziție, compania chineză Luxshare, specializată în producția de conectori și electronică uto, va avea acces la o piață nouă, prin intermediul clienților Leoni.

Proprietarul Leoni, Stefan Pierer: „Cu Luxshare Group am găsit partenerul perfect pentru a asigura succesul pe termen lung al Leoni. Ambii acționari au demonstrat cum un model de afaceri puternic poate câștiga noi piețe pentru o companie.”

Într-o tranzacție separată, Time Interconnect Singapore, un joint venture nou înființat între subsidiarele Luxshare Luxshare-ICT și Time Interconnect Technology, preia 100% din zona de afaceri ACS (Automotive Cable Solutions) a Leoni AG. ACS va continua să se poziționeze ca producător independent de cabluri pentru vehicule.

Leoni are activități în România începând din 2000, având aproximativ 12.000 de angajați în 2024. Compania are unități de producție la Arad, în Bistrița și la Pitești. Alte „fabrici satelit” au fost deschide în Beiuș, Luduș, Marghita și Bumbești-Jiu. În 2016, centrul Shared Service Center LEONI (SSC) în Cluj-Napoca care coordonează 17 funcții corporate distincte. În total, Leoni are 10 fabrici în România, cu o suprafață totală de producție de 180.000 mp.

