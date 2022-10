Chirurgie prin ”gaura cheii”, la Spitalul Clinic CF Timișoara. Iată avantajele

Dotări de ultimă generație la Spitalul Clinic CF Timișoara! Medicii Secției de Chirurgie folosesc într-o serie de intervenții chirurgicale un aparat laparoscopic ultramodern ce permite vizualizarea tridimensională a câmpului operator.

Practic, spun specialiștii unității sanitare, sistemul 3D asigură observarea foarte clară a organelor, a vaselor de sânge și a nervilor din zona vizată, oferind o mare siguranță din punct de vedere chirurgical, chiar dacă este folosită laparoscopia, adică “operația din afara organismului”.

„Chirurgie prin gaura cheii sau chirurgie cu bețigașe chinezești, așa se mai numește intervenția laparoscopică. Printr-un abord cu incizii mici, de 5-10 mm, se pătrunde cu instrumente și se practică intervenția chirurgicală în abdomen. Asta înseamnă, de fapt, minim invaziv, iar avantajele sunt substanțiale”, spune S.L dr. Sorin Chiriac – medic primar chirurg Spitalul Clinic CF Timișoara.

În timpul operației, doctorii folosesc ochelari 3D, ceea ce permite vizualizarea în timp real a intervenției prin intermediul unei camere atașate în vârful uneia dintre sonde. Imaginea, care este color, e mult mai clară, astfel că medicul chirurg va ști în permanență unde și cum se poziționează instrumentele cu care lucrează.

“Ne ajută pentru a aprecia mai bine structurile învecinate, pentru că le vedem și în profunzime, nu doar stânga – drepta sau sus – jos, pe cele 2 dimensiuni. Ce structură este mai în față, ce structură este mai în profunzime. Ne dă un plus de siguranță”, mai spune S.L. dr. Sorin Chiriac.

Medicii mai spun că sistemul optic permite o mărire a imaginii de până la 10 ori, ceea ce asigură o observare și mai clară a zonei de disecție.

Avantajele folosirii laparoscopiei 3D sunt numeroase. De la creșterea preciziei intervenției până la o mai mare eficiență a acesteia. Pentru pacienți, chirurgia laparoscopică aduce o siguranță sporită datorită riscurilor reduse, o perioadă mai scurtă de refacere, scăderea timpului de spitalizare cât și reducerea riscului dobândirii unor infecții intraspitalicești.

Sistemul multifuncțional de chirurgie laparoscopică, turnul laparoscopic 3D-HD a fost achiziționat printr-un program POIM( Program Operational Infrastructura Mare) in valoare de 4,6 milioane de euro.

Vrei un consult gratuit? Acum se poate și prin ambulatoriul Spitalului CF Timișoara

Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic CF Timișoara a redevenit complet funcțional. Pacienții pot beneficia de consult și investigații într-una dintre cele 14 specialități clinice pentru adulți. Vorbim de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, ginecologie, medicină internă, chirurgie generală, urologie, ORL, pneumologie, dermatovenerologie, oftalmologie, neurologie, psihologie și psihiatrie.

Actele necesare pentru consultațiile în ambulatoriu sunt: biletul de trimitere de la medicul de familie sau alt medic specialist, cardul de asigurat și cartea de identitate.

„Din păcate, nu puțini sunt cei care cred în continuare că de serviciile noastre pot beneficia doar angajații CFR. De câțiva ani lucrurile s-au schimbat și a existat o deschidere a noastră. Acum, oricine poate veni pentru consult în spitalul nostru. În ultimul an, am reușit să dezvoltăm ambulatoriul prin implementarea unui proiect de modernizare și extindere. Am achiziționat aparatură nouă, ultraperformantă, și am crescut numărul cabinetelor de specialitate, și asta pentru că, prin acest Ambulatoriu, este posibilă realizarea unui control interdisciplinar, având mai multe specializări medicale laolaltă”, spune conf. dr. Stela Iurciuc – manager Spitalul Clinic CF Timișoara.

Avantajele funcționării ambulatoriului în sistem integrat sunt multiple. În urma consultului de specialitate, medicul poate stabili dacă pacientul trebuie internat într-una dintre secțiile Spitalului Clinic CF sau i se poate administra tratament la domiciliu. Mai mult, după externare, controalele medicale pot fi făcute tot prin cabinetele din ambulatoriu.

„Am încercat să dezvoltăm continuu serviciile oferite în ambulatoriul spitalului nostru. Si asta pentru ca, de fapt, el reprezintă o interfață între medicul de familie și spital. Mai mult, un Ambulatoriu funcțional reduce presiunea asupra medicilor din secțiile spitalului. Degrevăm personalul medical de pe secții. Ca să vă dau un exemplu, numărul de consulturi pe an, pe medic, este la noi de aproape 400 de persoane. Orientarea către internările continue, acolo unde nu este necesar, încarcă foarte mult atât bugetul spitalului, cât și activitatea personalului care lucrează pe secții”, spune conf. dr. Stela Iurciuc.

Programările pentru un consult gratuit în ambulatoriul Spitalului Clinic CF Timișoara se pot face, de luni până vineri, între orele 8.00 și 16.00, la telefon 0742.892.352. Orarul cabinetelor de specialitate poate fi găsit accesând următorul link: https://www.spitalcftm.ro/secții/ambulatorii-integrate/ambulator-de-specialitate-cf-timișoara .

