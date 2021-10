Chopin, Mozart sau Liszt – trei nume mari ale muzicii universale cu care timișorenii se pot ”întâlni” la Filarmonica Banatul

Chopin, Mozart, Schubert, Schumann sau Liszt sunt patru mari nume ale muzicii universale pe care melomanii le pot ”întâlni”, în această săptămână, la 25.10-31.10, la Filarmonica Banatul Timișoara.

Prezentăm întreg programul:

26 octombrie, ora 19 | Sala Capitol – Recital cameral susținut de partida de fagot a Filarmonicii Banatul Cosmin Bălean, Mihai Nichita, Țaga Radu, Mihai Petrean.

În program:

A. Silveiro – Take Five; In a sentimental mood; Take the A Train; My Favorite Things; Chorinho pra ele; Donna Lee

A. J. Godfrey – Lucy Long

W. A. Mozart – Simfonia nr. 40 (arr. Kristian Oma Ronnes)

W. A. Mozart- Simfonia nr. 25 (arr. Kristian Oma Ronnes)

E. Grieg – Suita nr. 1, Peer Gynt (arr. Kristian Oma Ronnes)

Z. de Abreu – Tico-Tico no Fubá (arr. Michael Elderkin)

M. Elderkin – Bassooney Tunes (arr.)

7 octombrie, ora 19 | Sala Capitol – Recital cameral

Violeta Oșorhean – vioară

Andrei Popa – violă

Dumitrița Tereu – violoncel

Lupulescu Florin – contrabas

Lenuța Roman – clarinet

Mihai Nichita – fagot

Sorin Oșorhean – corn

În program:

MEDALION L. van BEETHOVEN

Trio pentru corzi nr. 3 în do minor, Op. 9

Septet în Mi bemol major, Op. 20

28 octombrie, ora 19 | Sala Capitol – Recital de pian – Giuseppe Devastato

În program:

R. Schumann – Arabeske in C major, Op. 18

F. Chopin – Mazurkas op.17

F. Liszt – Ballade No. 2 in B minor, S. 171

F. Schubert / F. Liszt – Der Müller und der Bach

G. Devastato – Romanza “Hommage a Mozart a la maniere de Ravel” Toccata

T. Leschetizky – Andante finale de ‘Lucia di Lammermoor’, Op.13 for left hand

S. Thalberg – L’art du chant appliqué au piano, Op.70; Quatuor de l’opéra ‘I Puritani’ de Bellini

S. Thalberg – Fantasia on Verdi’s ‘La Traviata’, Op.78

29 octombrie, ora 19 | Sala Capitol – Concert simfonic

Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul

Dirijor: Radu Popa

Solist: Mihai Ailenei

Lutosławski – 5 preludii de dans

Loffer – Klarinetten Kapriolen

F. Schubert – Simfonia nr. 3 în re major, D. 200.

