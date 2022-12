Christmassy weekend la Iulius Town: Ateliere de Creație, demonstrații de arte marțiale, gimnastică ritmică și Târg de Crăciun

„Bucurie” și „magie” sunt cuvintele care descriu cel mai bine luna decembrie, iar această stare a pus deja stăpânire pe ansamblul Iulius Town. Micii artiști sunt invitați la ateliere de creație, unde au oportunitatea să își pună în valoare creativitatea, iar la Teatrul de Păpuși vor păși într-o lume de basm. Iubitorii de sporturi sunt așteptați la o prezentare de karate și o demonstrație de gimnastică ritmică. În exteriorul Iulius Mall vă așteaptă, de la mic, la mare târgul de Crăciun Winter in My Town.

Imaginația și ideile prind diferite forme la Atelierele de Creație pentru copii, care au loc în perioada 10 – 11 decembrie 2022, la Iulius Town, în zona Intersport. Cei mici vor crea decorațiuni de sărbători folosind hârtia reciclată în cadrul campaniei „’Tis The Season To Be Eco”. Atelierele încep la ora 15.00. Campania de sustenabilitate continuă și în această săptămână, iar timișorenii pot recicla hârtie până pe 11 decembrie, la centrul de colectare amplasat în parcarea portocalie, sub hipermarketul Auchan.

Duminică, înainte ca cei mici să meargă la Ateliere, sunt invitați și la Teatrul de Păpuși. Scena muppets-urilor este amenajată în zona Splend’or, iar spectacolul va începe de la ora 11.00. Tărâmul viselor este mai aproape de micii curioși în acest weekend, la sceneta „Visul Omului de Zăpadă”.

Tot duminică, de la ora 17.00, secția de gimnastică ritmică de la Clubul sportiv Nr. 1 Timișoara va susține un număr spectaculos în Atriumul Iulius Mall. Cei interesați de artele marțiale au parte de un adevărat spectacol duminică, 11 decembrie, de la ora 17.30, în Atriumul Iulius Mall. Echipa Kentos va susține o prezentare de karate, unde va fi prezentă echipa medaliată la concursul mondial Caorle-Italia, dar și alți sportivi apreciați la nivel mondial. Vino să îi vezi pe tinerii timișoreni care formează clubul Kentos!

La Winter in My Town, te bucuri de beculețe strălucitoare, arome deosebite, care te transportă instant într-o lume de basm și vor trezi în tine spiritul de sărbători. Atmosfera este completată de artiștii timișoreni care vor urca pe scenă. Vineri, 9 decembrie, Grațian M. Denis o să încânte publicul de la ora 18.00, iar de la ora 20.00, ritmurile se schimbă cu Dj Daweed și Dj Heigl.

Sâmbătă, scena va fi animată, începând cu ora 15.00 până la 22.00, de: Beni Mihai, Trupa Matrix Dance, Palatul Copiilor Timișoara, Trupa Emotion, Tip Top Club, Ansamblul Folcloric „Doina Timișului”, dar și de tinerii din proiectul „Voci pentru Timișoara”.

Duminică, spectacolul este continuat, de la ora 16.00 până la 22.00: Școala de muzică Ramona Iatan, Formația de dansuri și obiceiuri tradiționale a comunei Băuțar, Perfect Music by Gabi Zaharia, formația The Other You, Profesor Ioji Racz, care aduce un moment de colinde și folclor tradițional românesc, și Ansamblul Folcloric „Junii Timișului”.

