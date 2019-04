Ciclul de viață al unui smartphone depășește cu mult un an

Oricât de mult s-ar strădui producătorii de telefoane mobile să ne convingă în fiecare an că noua generație este ceea ce ne lipsește, adevărul vorbește de la sine. Multe smartphone-uri vechi de un an, chiar și de doi, pot fi utilizate pentru mult timp de acum încolo. Fie că te afli în familia iOS, fie că preferi Android, cu siguranță poți avea o experiență plăcută cu un smartphone lansat în urmă cu un an sau doi. În rândurile de mai jos privim cazul iPhone 7 (alături de varianta iPhone 7 Plus, pentru cei pasionați de fotografie) și motivele pentru care ar trebui să-l alegi în 2019.

Cameră foto performantă

iPhone 7 Plus a fost primul smartphone Apple cu un sistem dublu de camere. Acest lucru a dus la apariția unuia dintre cele mai importante trenduri din 2017 – popularizarea fotografiei de tip portret, realizată prin intermediul unui smartphone.

Grație unui sistem inteligent de mapare a profunzimii de câmp, posesorii de iPhone 7 Plus au putut obține fotografii ce rivalizau cu un obiectiv foto de sute, chiar mii de dolari. În plus, distanța focală mai mare au adus opțiunea de zoom optic pentru fiecare utilizator.

iPhone 7 Plus preț

Performanțe foarte bune

Fiecare iPhone 7 Plus este dotat cu procesorul A10 Fusion, capabil să ruleze fără probleme cele mai noi aplicații disponibile în App Store. Chiar și cele ce fac uz de ARKit sunt perfect utilizabile pe un iPhone 7 Plus, grație camerelor duale menționate deja.

În ceea ce privește lista completă de specificații, iPhone 7 Plus demonstrează că date precum numărul de GB destinați memoriei de tip RAM este complet irelevant.

Rezoluție mai mult decât satisfăcătoare

Acest detaliu nu este unul care să stârnească pasiuni din partea utilizatorilor. Însă acesta a permis celor de la Apple să adauge noi interfețe, mai ales în momentul în care utilizatorii aleg să folosească un iPhone 7 Plus în format landscape.

În rest, dimensiunea sporită a diagonalei ecranului îți va permite să vezi și mai bine fiecare detaliu al clipurilor video preferate.

Multe nuanțe la dispoziție

Un iPhone 7 se poate adapta fiecărie personalități, mai ales că Apple a pus la dispoziție cele mai multe culori de până acum. Astfel, un iPhone 7 sau iPhone 7+ poate fi cumpărat în versiunile Silver, Black, Jet Black, Gold, Rose Gold și, în premieră (Product) RED. Cea din urmă redirecționează o parte din încasări către fondul RED, pentru combaterea SIDA în Africa.

Autentificare prin amprentă

Cele mai multe voci spun că FaceID este mai rapid și mult mai ușor de utilizat. Numai timpul ne va lămuri. Cert este că Apple va investi continuu pentru a rafina această tehnologie. Până când vom ajunge să declarăm cu certitudine că FaceID este mai rapid, TouchID rămâne opțiunea ideală, iar pe un iPhone 7 Plus o vei folosi din plin.

O baterie care nu îți oferă emoții

Unul dintre avantajele dimensiunilor generoase este și includerea unei baterii de capacitate sporită. Iar acest lucru se vede în autonomia telefonului. Dacă un iPhone cu ecran de 4.7” necesită conectarea la încărcător în fiecare seară, un iPhone 7 Plus poate funcționa fără încărcare chiar și a doua zi.

Prețul adaptat gamei

Odată cu lansarea noilor modele de telefoane, Apple obișnuiește să facă modelele anterioare mult mai accesibile. iPhone 7 Plus urmează aceeași regulă, iar acum îl poți găsi în magazine la prețuri mult mai mic.

