Cinci artiști americani de hip-hop și rap dansează în acest weekend la Iulius Town Timișoara. Vino să te bucuri de spectacol!

Iulius Town se reinventează în fiecare weekend, când le propune timișorenilor o agendă cu evenimente variate pentru un public cât mai divers. În acest final de săptămână sunteți invitați la Hip Hop & Rap demonstration, unde cinci artiști americani vor pune în scenă, alături de tineri timișoreni talentați, coregrafii inedite. Tradiționala oră cu Teatru de Păpuși îi așteaptă pe cei mici cu o poveste despre încredere în sine și perseverență, iar doamnele și domnișoarele au parte de un veritabil Târg de bijuterii.

The Two-Step, The Monestary, The Billy Bounce, The Woah sunt câteva dintre mișcările pe care le veți putea vedea și chiar învăța sâmbătă, 5 noiembrie 2022, la evenimentul Artiști americani de Hip Hop la Timișoara. DJ Aksen, MC Substantial, MC Genesis Be, Dancer Amirah Sackett, Dancer Rochelle Underdue și Aerosol/Graffiti/Tatoo artist Sake ONE sunt invitații speciali, care au susținut mai multe workshop-uri pentru tinerii talentați din Timișoara. Aceștia vor cuceri prin dans Atriumul Iulius Town, începând cu ora 18.00. Evenimentul este organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA). După reprezentația din Timișoara, evenimentul se va repeta în Capitală, alături de tineri bucureșteni, iar la final, doi reprezentanți din cele două orașe vor merge în SUA pentru a participa la un program intens de training alături de specialiști din industrie.

Teatrul de Păpuși este prezent în fiecare duminică în Iulius Town, unde pune în scenă cele mai cunoscute basme pentru copii. Aici, cei mici își dezvoltă imaginația, participând activ la firul narativ al poveștii. Duminica aceasta, de la ora 11.00, Povestea celor trei purceluși le va explica spectatorilor cât de important este să fii perseverent și să ai grijă să faci lucrurile cât poți tu de bine. Spectacolul are loc la demisolul Iulius Town, piațeta Splend’or.

Zona Iulius Expo de la Iulius Town reunește periodic meșteșugari ai frumosului sau expozanți de trecut. Timp de trei zile, în perioada 4 – 6 noiembrie 2022, doamnele și domnișoarele au la dispoziție o varietate de bijuterii și accesorii pe care le pot descoperi. Târgul de bijuterii aduce cercei, coliere, brățări, accesorii pentru păr, broșe și multe altele.

