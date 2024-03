Cine este austriacul prins cu un McLaren cu numere false, în Arad, și legăturile sale cu afaceriștii din Timișoara

Se fac anchete peste anchete la Arad după ce un poliţist a fost prins într-o maşină care ar avea numerele false şi care era condusă de un om de afaceri austriac drogat. În vama Nădlac, anchetatorii încearcă să afle cum a intrat şoferul cu maşina în ţară. Iar Poliţia din Arad face cercetări interne să afle ce căuta poliţistul în bolidul de lux.

Cetățeanul austriac, un bărbat în vârstă de 44 de ani, este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe cu posibil efect psihoactiv, a ieșit cocaină la testul rapid efectuat de polițiști, conducerea unui vehicul cu numere false sau a unui vehicul neînmatriculat. Felul în care a intrat în România cel mai probabil lunea trecută este subiectul unei alte anchete desfășurate de polițiștii de frontieră de această dată, pentru că trebuie stabilit exact de ce nu au fost verificate actele bolidului de lux, un McLaren de peste 270.000 de euro în momentul în care a intrat în vamă, dar, neoficial, se pare că agenții fermecați de caii putere au omis să facă acest lucru.

Subiectul unei cercetări interne este și polițistul care era pasager în bolidul de lux, se afla ce-i drept în timpul liber, iar testarea sa, în momentul în care a fost oprit de colegii săi, este absolut irelevantă pentru că era pasager. Trebuie să explice însă superiorilor dacă știa că austriacul este drogat și felul în care s-au cunoscut.

De asemenea, cei de la IPJ Arad au contactat statul austriac pentru că trebuie verificat dacă într-adevăr mașina are numere false, pentru că în anumite limite legislația austriacă permite schimbarea plăcuțelor de înmatriculare de la un vehicul la altul.

Cetățeanul austriac are foarte multe afaceri în domeniul HoReCa în Austria, iar în România în domeniul imobiliar și în agricultură.

Conform Ecopolitica.ro, cetățeanul austriac se numește Radlinger Richard, este proprietar al unui lanț hotelier ce îi poartă numele, în Austria, are și afaceri imobiliare în Arad dar reprezintă și cel puțin o firmă din domeniul agricol în România.

Radlinger Richard este administrator, asociat unic și benficiar al firmei RADLINGER LAND SRL, din Arad, care se ocupă cu cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

El este și administrator al firmei Agro Zumer SRL, este înregistrată în satul Tipar, județul Arad, și se ocupă cu cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase. Unicul asociat și beneficiar este un cetățean olandez, cunoscut în zonă de fermierii români, Zomer Franciscus.

Agro Zumer SRL are zeci de procese cu diverse firme de agricultură și zootehnie din vestul țării.

Austriacul are legături și cu FARMLAND INVEST S.R.L., o societate comercială înființată la Timișoara, în anul 2018. Fondatorii sunt BARDEAU HOLDING ROMANIA S.R.L., cu sediu social in municipiul Timisoara și STYRIA INVEST – S.R.L., cu sediu social in municipiul Timisoara, reprezentate de Bardeau Andre iar administrator este BARDEAU GEORG, fiul celui dintâi.

Pe 28 martie 2019, capitalului social al societatii FARMLAND INVEST S.R.L. se majorează prin aportul în numerar a doi noi asociați: Radlinger Land S.R.L. și cetățeanul austriac Richard Radlinger, care devine administrator al FARMLAND INVEST S.R.L., alături de conaționalul său Bardeau Georg.

La 15 zile de la această mișcare, pe 11 aprilie 2019, printr-un contract și o hotărâre a asociaților, SC BARDEAU HOLDING ROMANIA S.R.L., reprezentată prin Bardeau Andre și SC STYRIA INVEST – S.R.L., reprezentată tot de Bardeau Andre, cesionează părțile deținute în cadrul SC FARMLAND INVEST S.R.L. și se retrag din asociere, iar Georg Bardeau se revocă din funcția de administrator al societății SC FARMLAND INVEST – S.R.L.

FARMLAND INVEST S.R.L. rămâne cu doi asociați: Radlinger Land S.R.L. și cetățeanul austriac Richard Radlinger, care devine administrator unic al FARMLAND INVEST S.R.L.

