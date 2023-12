Cine este bărbatul care a amenințat un polițist cu moartea într-un mesaj transmis pe o rețea de socializare

Judecatorul de drepturi si libertati de la Judecatoria Timisoara a decis, ieri, arestarea preventiva a unui barbat din Timisoara, sub acuzatia de ultraj, dupa ce a facut o transmisiune live pe Facebook, iar in interventia de pe reteaua de socializare il ameninta cu moartea pe un politist care deschisese un dosar penal pe numele sau.

„Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, privind pe inculpatul Sas Viorel. Dispune arestarea preventiva a inculpatului Sas Viorel, in prezent aflat in stare de detinere in C.R.A.P din cadrul I.P.J Timis, cercetat pentru savarsirea infractiunii de ultraj, pe o durata de 30 de zile, incepand cu data de 01.12.2023 pana la data de 30.12.2023, inclusiv.

Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare pentru procuror si pentru inculpat. Pronuntata in camera de consiliu din data de 01.12.2023, ora 16”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) nr. 126/2023 din 01.12.2023. Timisoreanul a intrat in atentia procurorilor dupa ce, intr-o transmisiune pe Facebook, a amenintat cu moartea un politist.

„S-a retinut ca inculpatul in noaptea de 29.11.2023, in jurul orei 23.00, l-a amenintat prin intermediul unei postari live pe reteaua de socializare Facebook pe un ofiter de politie din cadrul I.P.J. Timis – Politia Municipiului Timisoara, cu acte de violenta si cu moartea, in scop de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, amenintari care au fost de natura a produce persoanei vatamate o stare de temere”, informeaza, vineri, oficialii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara.

Reprezentanti ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara ai declarat pentru News.ro ca barbatul era nemultumit pentru ca pe numele sau a fost deschis un dosar penal care se afla in lucru, cercetarea nefiind finalizata.

Vineri, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de barbatul care l-a amenintat de politist si tot vineri acesta a fost prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Judecatoria Timisoara a emis mandat de arestare pentru o perioada de 30 de zile, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii