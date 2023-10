Cine este femeia din Timișoara arestată după ce a „agățat” pe un bărbat pe internet i-a luat 108.000 de euro, bani cu care a plecat în vacanță, cu soțul, în Republica Dominicană

O femeie din Timisoara a fost arestata preventiv pentru inselatorie si santaj, dupa ce a convins un barbat sa ii dea peste 100.000 de euro, pretinzand ca tatal sau e grav bolnav si apoi ca este o femeie de afaceri influenta, cu conexiuni in Turcia si Dubai. Cu banii obtinuti, femeia a plecat, de fapt, in vacanta, in Republica Dominicana, alaturi de sotul sau.

„Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, privind pe inculpata Andrei Ana-Maria (fosta Mihailescu). Dispune arestarea preventiva a inculpatei Andrei Ana-Maria (fosta Mihailescu), cercetata pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si santaj, pe o durata de 30 zile, incepand cu data de 01.10.2023 pana la data de 30.10.2023 inclusiv”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) nr. 89/2023 din 01.10.2023.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, femeia a abordat un barbat pe aplicatia Messenger, in februarie 2022, si i s-a plans ca tatal sau sufera de o afectiune hepatica grava, care necesita ingrijiri speciale si calatorii in Paris si Dubai, iar aceste ingrijiri implica anumite costuri de zeci de mii de euro. Cu banii astfel obtinuti, femeia a plecat alaturi de sotul ei in Republica Dominicana, cu escala la Paris.

”In realitate a plecat la Paris, insa cu escala, impreuna cu sotul sau, pentru a efectua un sejur in Republica Dominicana”, se arata in comunicat.

In continuare, femeia a incercat sa obtina si alti bani de la barbatul care deja i-a dat anumite sume. Ea i-a spus ca este o persoana de afaceri influenta si ca adeseori calatoreste in Turcia la o fabrica de lenjerii, cu un avocat, si ca are intalniri cu oameni de afaceri din Dubai carora le vinde lenjeriile din Turcia sau apa de calitate. In acest fel, femeia a reusit sa obtina si alti bani de la victima sa. In total, a obtinut in acest fel, 108.300 de euro.

„Prin presupusele calatorii de afaceri in Istanbul, Turcia la o fabrica de lenjerii impreuna cu un avocat, prin intalniri fictive cu oameni de afaceri din Dubai, prin crearea unei imagini a unei femei prospere de afaceri caracterizata prin internationalitate, afaceri ce au avut ca obiect de negociere, cu victima, furnizarea de lenjerii achizitionate din Turcia pentru a fi vandute in Dubai, precum si afaceri cu furnizare apa de calitate in Dubai, totul intr-un context de seductie, sensibilizare emotionala a victimei si autovictimizarea inculpatei, in scopul de a obtine suma de 108.300 euro in mod injust, pricinuindu-i persoanei vatamate un prejudiciu in cuantum de 108.300 euro”, mai spun procurorii.

Dupa ce si-a dat seama ca a fost escrocat, barbatul i-a spus femeii ca va sesiza autoritatile pentru a-si recupera banii pe care i-a dat acesteia, insa femeia l-a amenintat ca, daca va face acest lucru, va prezenta public mai multe imagini compromitatoare cu barbatul, unele reale, altele inventate.

Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara au cerut arestarea pentru 30 de zile a femeii, pentru inselaciune si santaj, solicitarea fiind admisa, ieri, de Judecatoria Timisoara. Impotriva hotararii privind luarea masurii preventive se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare.

