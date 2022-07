Cine este paznicul de vânătoare găsit împușcat în cap în propria mașină, într-o pădure din Buziaș. Polițiștii verifică varianta sinuciderii, dar și cea a unui asasinat

Cazul paznicului de vanatoare din Timis, care a fost gasit impuscat in cap, in propria masina, intr-o padure din Buzias, este cercetat de politistii de la Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, care urmeaza sa stabileasca imprejurarile in care s-a comis teribila fapta.

Potrivit unor surse judiciare, desi primele semne indica faptul ca barbatul s-ar fi impuscat, politistii verifica atat varianta sinuciderii, cat si cea a unui asasinat, in conditiile in care, in ultimii ani, paznicii de vanatoare in padurile Banatului au fost luati la tinta de catre braconieri sau hotii de lemne.

Varianta sinuciderii este sustinuta si de faptul ca Nelutu Despot, 58 de ani, padurar vanatoare la AJVPS Timis, a lasat familiei un bilet de adio.

”La data de 12 iulie 2022, in jurul orei 00,30, un barbat in varsta de 58 de ani (paznic de vanatoare) a fost gasit decedat in autovehiculul personal, intr-o padure de langa orasul Buzias. Acesta s-ar fi sinucis cu arma de vanatoare, pe care o detinea in mod legal”, a anuntat IPJ Timis.

Familia a sunat la numarul de urgente 112, imediat dupa ce a gasit biletul, iar ofiterii de la Serviciul Arme Explozivi si Substante Periculoase si politistii din Buzias au pornit in cautarea barbatului. Din nefericire, cautarea a durat cateva ore, iar paznicul a fost gasit prea tarziu…

Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si uz de arma fara drept.

„De multi ani se stia ca are unele probleme medicale, insa a fost mentinut de AJVPS in functia de paznic si detinator de arma de serviciu. Tocmai din aceatsa cauza, probabil ca se va verifica si modul in care a obtinut avizul psihologic, care i-a permis sa ramana in functie”, a declarat, pentru impactpress.ro, un padurar.

Arma de vanatoare cu care Nelutu Despot si-a luat viata (sau a fost ucis) este o arma puternica, carabina calibru 300 Winchester Magnum, care aproape ca l-a decapitat.

Comentarii

comentarii