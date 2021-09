Cine este șoferița devenită vedetă națională, după ce, prinsă beată la volan, s-a isterizat pe polițiștii

Soferita din Lugoj care a devenit vedeta nationala, dupa aparitia in spatiul public a unei inregistrari video in care se isterizeaza si-i insulta pe politistii care au prins-o bauta la volan, a decis sa iasa din anonimat si sa lamureasca imprejurarile in care s-a produs incidentul.

Vasilica Blaj, 44 de ani, patroana unui magazin de mobila si a unui cafe-bar, pare sa fie o persoana extrem de cunoscuta in orasul de pe Timis, in conditiile in care are peste 15.000 de fani care o urmaresc pe pagina de socializare.

Nu este membra de partid, desi in comentariile de pe retelele de socializare s-a speculat faptul ca ar fi o “progresista” din randurile USR-PLUS, care a lucrat multa vreme in Germania si a revenit acasa, pentru a intra in politica. Motiv pentru care si-ar fi aparat gestul nelegal prin faptul ca, acolo, poti sa bei o bere si sa urci la volan.

“Haideti sa va spun eu adevarul real, ca sa nu mai fiu insultata de toti, in necunostinta de cauza! In primul rand nu am fost moarta de beata, dovada sta sanctiunea contraventionala pe care am primit-o, in al doilea rand, adevarul este denaturat la maxim, nu am insultat niciun organ de politie, din contra, am fost f cooperanta, pana in momentul in care a venit un ,,individ“ de pe strada care filma intruna, ma provoca si ma lua la misto cu neadevaruri, ca apoi sa denatureze adevarul sa dea o filmare nereala in totalitate si cu fata mea neblurata! Sa vedem ce spune legea si despre aceasta fapta, pt ca, eu, pe a mea, mi-am asumat-o!”, este mesajul postat de Vasilica Blaj pe Facebook.

De asemenea, intr-o declaratie oferita jurnalistilor de la Kanal D, soferita spune ca a suflat in etilotest, a avut o alcoolemie de 0,15 mg/l, ca ghinionul i s-a tras de la un politist in civil care era pe terasa, ca a ramas fara permis pentru 90 de zile si ca a fost deranjata la culme ca este filmata.

„Am fost cu prietena mea la relaxare, iar pe terasa era un politist in civil care m-a recunoscut. A vazut ce consum, s-a uitat la mine la masa si cand am ajuns aici m-am trezit cu echipajul de politie in spatele meu. Bausem, intr-adevar, o bere cu lamaie, cu alcool, am suflat in aparat. Alcoolemia mi-a iesit foarte mica”, a recunoscut femeia. „Toata lumea m-a condamnat ca am adus injurii domnului politai, nu-mi permit asa ceva, eu vorbeam cu domnul care ma filma. Ma provoca, zicea ca-s moarta de beata, ca omor oamenii”, a mai declarat Vasilica Blaj.

Sursa: impactpress.ro

