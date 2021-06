Cine sunt cei 9 polițiști de la Înmatriculări arestați pentru luare de mită. O agentă infiltrată de DGA este martor în acest dosar spectaculos

Judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis au decis ca cei 9 politisti de la Serviciul Regim Permise si Inmatriculari din cadrul Prefecturii Timis, care, ieri, au fost retinuti de procurori sub acuzatia de luare de mita sa fie arestati pentru 30 de zile.

Acestia au fost monitorizati in ultimele patru luni, timp in care, potrivit comunicatului emis de DGA Timis, ar fi primit, sub forma de mita, sume cuprinse intre 20 si 100 de lei, pentru inmatricularea peste rand sau fara programare a masinilor aduse de diversi intermediari.

Suma totala primita ca spaga de cei 10 politisti ar fi de 100.000 de lei, ceea ce inseamna ca fiecare inculpat ar fi castigat, pe langa salariu, in jur de 2.500 lei / luna.

Agentii de la ghiseele Serviciului Regim Permise si Inmatriculari au continuat sa accepte mica spaga zilnica si dupa ce, de anul trecut, aveau o noua colega, care venise prin transfer chiar de la Serviciul Judetean Anticoruptie Timis. Nimeni nu a suspectat faptul ca noua colega, sosita de la DGA, ar putea fi infiltrata pentru a obtine probele coruptiei. De altfel, agenta venita de la DGA este martor in acest dosar spectaculos, care poarta amprenta comisarului sef Mihaela Scornea, sefa Serviciul Judetean Anticoruptie Timis.

Potrivit portalului Tribunalului Timis, agentii de politie pentru care s-a decis luarea masurii arestarii preventive in dosarul 2702/30/2021 sunt urmatorii: Bacrau Doru Daniel, Beleag (fosta Gabor) Emilia, Blendea (fosta Mutascu) Mioara Cosmina, Bordianu (fosta Bacrau) Dana Fraguta, Dulgheru Amalia Bianca, Felciuc Cristian, Jurca Adina Luminita, Mate Zoltan Ioan si Rosca Stefan.

Decizia nu este definitivă, ci poate fi contestată la Curtea de Apel Timișoara.

Sursa: impactpress.ro

