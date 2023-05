Cine sunt șoferii de TIR din spectacolul Cargo Berlin-Timișoara

“Cargo Berlin Timișoara” este un spectacol teatral inovator, pus în scenă de Teatrul Basca și Rimini Protokoll din Berlin, dezvăluie povestea unor șoferi de camion care călătoresc prin Europa, depășind obstacolele și înfruntând provocările de pe drum. Prin intermediul acțiunii spectacolului, publicul are ocazia să pătrundă în universul meseriei de șofer de camion și să descopere adevărurile și emoțiile acestui domeniu. Cu elemente de teatru, elemente video, muzică și povești personale, spectacolul aduce la viață această lume fascinantă și impresionantă. Aflat ‘la jumătatea drumului’, spectacolul este un real succes, iar tinerii șoferi de TIR, transformați în actori își iau rolul în serios la fiecare reprezentație. Povestesc din realitate, din experiența lor și din întâmplări.

De la drum la teatru: O experiență unică pentru cei doi tineri

Spectacolul prezintă un drum ipotetic între Berlin și Timișoara, cu opriri și provocări. Publicul este cargo-ul, iar actorii principali sunt doi șoferi de TIR, Dalian și Denis.

Dalian, unul dintre șoferii de TIR prezenți în spectacolul Cargo Berlin Timișoara, este un tânăr de 27 de ani care a început să lucreze de la 16 ani, iar ca șofer de la 19 ani. A plecat singur în Suedia, unde a muncit din greu pentru a-și asigura un viitor mai bun. Dalian a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și croi drumul în viață și spune că a ajuns să facă parte din acest spectacol pentru că nu a refuzat niciodată oportunitățile.

“Nu refuz nimic din ce-mi oferă viața. Așa am lucrat în ultimii șase ani în acest domeniu. A trebuit să mă descurc în țări străine, singur, fără să vorbesc bine engleza. Am refuzat o dată să merg cu trenul în Suedia și e o experiență pe care am ratat-o. Nu mai vreau să regret nimic, așa că spun da la ceea ce-mi oferă viața. Așa am ajuns acum să fiu și actor”, spune Dalian.

Tânărul șofer de TIR a străbătut Europa și a avut ocazia să vadă multe locuri frumoase, dar recunoaște că cel mai mult i-a plăcut nivelul de trai din Norvegia. A văzut însă o mulțime de locuri și a locuit într-un camping, pe malul unui lac, cu un peisaj superb. A condus în condiții dificile, cu încărcătură de 60 de tone, pe dealuri. S-a descurcat și a fost plăcut mereu. Așa a obținut și un buletin de Suedia.

“Puteam să continui, să rămân în Suedia. Ultimul job de acolo l-am obținut după ce m-am dus să-i cer șefului companiei să mă angajeze. Venise la compania de la care voiam sa plec, căuta camioane de vânzare. L-am abordat pur și simplu. Am comunicat cu el cu ajutorul telefonului pentru că nu vorbesc bine engleza și m-a ajutat un coleg, și el român. Și aici am văzut oportunitatea și am spus de ce nu. M-au plăcut, au făcut tot posibilul să rămân acolo. Acum, cu toate că aș avea ocazia să mă întorc, cred că viața are mai mult sens alături de oameni dragi, de familie”, mărturisește Dalian.

Experiența umană a transportului rutier

Dalian spune că a învățat multe și că a fost o experiență interesantă și memorabilă. În asentiment cu el este și colegul lui de la Cargo Berlin-Timișoara, Denis.

Denis are 26 de ani și este actualmente manager de flotă, dar a lucrat ca șofer de TIR timp de trei ani, cu companii românești. Pentru el, meseria de șofer este o moștenire de familie, tatăl său fiind, de asemenea, șofer de TIR, iar atunci când s-a angajat pentru prima dată, jobul i s-a părut unul atractiv. În cei trei ani în care a lucrat ca șofer, a vizitat întreaga Europă.

“Cred că nu aș fi reușit să văd atât de multe locuri nici dacă aș fi fost în concediu jumătate din viață. Meseria asta îți oferă ocazia să vezi lumea. Dintre toate locurile, mie mi-au plăcut Portugalia și Monaco cel mai mult”, spune Denis.

Deși a văzut multe, Denis preferă să rămână și să lucreze în România, deoarece crede că aici se lucrează diferit față de străinătate. Îi place ceea ce face acum, deși e muncă de birou.

”Rămân în România, aici se lucrează diferit față de străinătate, iar în altă țară ești mereu singur, departe de cei dragi, de viața ta, de obiceiurile tale. Ești mereu un imigrant în altă țară. Aici chiar îmi place ceea ce fac, nu trebuie să mă duc la lucru doar ca să merg, ci chiar merg cu drag în fiecare zi”, a conchis Denis.

Povești reale din spatele volanelor de TIR

Deși meseria de șofer de TIR deschide multe drumuri către destinații diferite, nu e una ușoară. Adesea, șoferii de TIR nu au un program de odihnă sau de masă optim sau chiar sănătos, astfel că provocările șoferilor nu sunt limitate doar la cele întâlnite pe drum, în vămi sau atunci când nu știu care este drumul corect și ajung, din greșeală, în traficul din orașe.

Acesta este scopul piesei de teatru, să prezinte realitatea brută, să ofere acces la un adevăr pe care mulți nu au ocazia să-l vadă.

“Cred că folosirea unor șoferi adevărați ca actori în spectacolul nostru aduce un nivel de autenticitate producției care nu ar putea fi obținut altfel. Denis și Dalian au trăit experiențele pe care noi le prezentăm în spectacol, iar interpretările lor vin dintr-un loc de înțelegere și emoție autentică. Lucrul cu șoferii a fost o experiență incredibilă pentru noi și suntem recunoscători pentru oportunitatea de a colabora cu oameni atât de talentați și pasionați” – Ana Maria Ursu, director al Teatrului Basca, despre alegerea unor șoferi adevărați ca actori în spectacolul Cargo Berlin Timișoara.

La Timișoara, spectacolul a avut deja jumătate din reprezentațiile programate, iar fiecare spectacol s-a jucat cu casa închisă.

12 noi drumuri cu Cargo Berlin-Timișoara sunt programate până pe 27 mai. Biletele pot fi achiziționate de aici: https://bit.ly/cargoberlinTM

Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și are ca partener MARACANA.

