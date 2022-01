Ciprian-Titi Stoica e supărat pe administrația locală, pentru că nu colaborează cu AUR în problema căldurii de la Colterm

Deputatul AUR de Timiș, Stoica Ciprian-Titi nu e mulțumit de reacția primită din partea conducerii administrative a județului, dar și a Timișoarei, căreia i s-a adresat pentru a găsi soluții în problema Colterm.

Stoica spune că s-a consultat cu cetățenii Timișoarei încă de la debutul mandatului său de parlamentar și că a vorbit cu prieteni, vecini, amici sau antreprenori locali.

“Imediat după preluarea mandatului de deputat în decembrie 2020, am început o serie de consultări cu cetățenii Timișoarei despre problemele cu care se confruntă orașul nostru. Am vorbit cu foști colegi, cu prieteni, cu vecini, cu amici din instituțiile locale, cu antreprenori locali sau pur și simplu cu cetățeni dispuși să dialogheze aflați în zonele de promenadă din oraș. De la trafic, curățenie, stadion, capitală culturală, atracții pentru familiile cu copii și altele specifice unei zone sau alteia, pe buzele tuturor a fost subiectul Colterm și una din prioritățile indicate”, spune Stoica.

Ulterior, spune acesta, a avut întâlniri oficiale cu toți conducătorii autorităților locale și județene. Unii șefi locali au spus că nu au nevoie de ajutor, alții au oferit promisiuni neținute, mai spune Stoica.

”Am început apoi să stabilesc întâlniri informale cu președintele Consiliului județean, cu prefectul, cu viceprimarul Cosmin Tabără, cu primarul Dominic Fritz și în cele din urmă cu viceprimarul Ruben Lațcău. Între aceste întâlniri am insistat pe lângă colegii mei senatori și deputați de Timiș de nenumărate ori pentru a ne întâlni și a găsi o soluție pentru apă caldă și căldură în municipiul de pe Bega.

Unii mi-au spus că nu au nevoie de ajutor, că au situația sub control și soluții pentru Colterm (ambii vice-primari și primarul) , ceilalți că ei nu cred că se poate ajunge la consens politic, că nu e de datoria noastră (senatori și deputați), iar fostul prefect Zoltan Nemeth și președintele Consiliului Județean, Alin Nica, au promis că vor organiza această întâlnire de mai multe ori, dar nu a avut loc nici până în ziua de astăzi”, mai menționează deputatul AUR.

El subliniază că a discutat chiar cu inventatori și profesori pentru soluții la problema termoficării, dar feed-back-ul primit de la autoritățile locale nu a apărut.

”La început de noiembrie, când era cât se poate de clar că vor fi probleme, am mers la directorul Colterm care mi-a transmis că pentru a trece peste iarnă ar fi nevoie de aproape 300 de milioane de lei (nu toți odată, eșalonat) și vreo 250.000 tone de lignit de la rezerva de stat. Chiar în acea zi fusese semnat un contract de gaz pentru doar 3-4 zile. M-am consultat și cu specialiști în domeniu, prof. Alexandru Stănilă, inventatorul Iuliean Hornet şi analistul Petrișor Peiu, am analizat și proiecte din alte orașe din țară precum Buzău și Suceava. Cu propuneri și soluții am revenit cu apelurile la aleșii locali și parlamentari, fără ca să găsesc o minimă dorință de implicare în găsirea unei soluții”, scrie Stoica.

În final, deputatul AUR întreabă cetățenii ce e de făcut ca oamenii să nu mai stea în frig.

”Voi ce părere aveți, cum credeți că putem rezolva această problemă pentru a nu mai ajunge ca într-unul din cele mai dezvoltate orașe ale țării, să vedem nou-născuți, copii, vârstnici sau oameni grav bolnav, că suferă de frig, de lipsa apei calde, în locuințe sau spitale? Observ în presă că toți fac declarații, dar când a fost momentul potrivit de ce nu mi-au răspuns invitațiilor pentru o colaborare în vederea găsirii unor soluții pentru orașul nostru?”, mai declară deputatul AUR Timiș, Stoica Ciprian-Titi.

