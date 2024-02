CIT Grup anunță venituri de 5 milioane de euro din comercializarea produselor IT ca noi și refurbished și urmărește să își extindă afacerile în 2024

Compania timișoreană CIT Grup, principalul distribuitor românesc pe nișa echipamentelor IT ca noi și refurbished își propune să realizeze venituri de 30 milioane lei în 2024. Compania își conturează strategia de creștere în jurul diversificării gamei de produse dar și a canalelor de distribuție. În 2023, CIT Grup a realizat venituri de 25 milioane de lei.

CIT Grup, una din puținele firme românești specializate în vânzarea de echipamente IT refurbished, cu o activitate de 22 ani, a demarat o amplă strategie de creștere și dezvoltare afacerilor, ce are la bază diversificarea gamei de produse, oferind astfel acces la echipamente IT premium, din gama business, la prețuri foarte avantajoase, în condiții de garanție mai mare decât în cazul produselor și echipamentelor IT standard noi.

Aproximativ 90% din venituri au fost asigurate de rețeaua proprie de distribuție, pe segmentul business to business către distribuitori, export și companii românești, iar diferența de achizițiile făcute de persoane fizice online sau în magazinul fizic din Timișoara.

“Targetăm pentru 2024 un ritm anual de creștere de 20%, datorat în cea mai mare parte unui stoc permanent de aproximativ 100.000 de produse. Am dezvoltat în timp capacitatea de aprovizionare, astfel încât am comercializat până acum peste 3.3 milioane de produse, iar astăzi avem capacitatea logistică de a aduce orice produs sau echipament IT disponibil oriunde în lume”, nuanțează Dan Iliescu, CEO și fondator CIT Grup.

Principalele categorii de produse comercializate sunt calculatoare și laptopuri ca noi sau refurbished, stații de lucru (workstations) refurbished, monitoare, servere și imprimante, POS, UPS și software. Principalii clienți CIT Grup pe gama business sunt companii mici și medii care sensibile la costurile de achiziție a echipamentelor IT ce acționează în diverse industrii precum automotive, dezvoltare software, retail, pharma sau datacentere.

Conceptul ca noi și refurbished oferă prețuri mai mici cu 30% până la 60%

Cel mai scump produs din stocul CIT Grup este un server profesional Dell, cu două procesoare, 256 GB DDR4 ECC, 8 x 1.92 TB SSD, la un pret de 28.655 Lei + TVA și 4 ani garanție. Prețul aceluiași produs nou este cu cel puțin 30% mai mare. Diferențe foarte mari de preț se constată și în cazul monitoarelor, ca de exemplu monitor 24 inch LED IPS, Dell U2422HE, Gray, 3 Ani Garantie, care se comercializează la 580 lei + TVA în gama refurbishes, cu garanția extinsă, în timp ce prețul unui produs similar nou pornește de la 1090 lei + TVA.

Despre distribuția de echipamente IT ca noi și refurbished

Produsele IT refurbished sunt echipamente IT de uz profesional, trecute printr-un sistem de selecție, testare (până la 41 de teste) și ambalare conform unor standarde specifice stabilite, (la furnizor, cu programe specifice de către CIT Grup, respectiv prin instalarea sistemului de operare Windows) și beneficiind de sisteme de operare Microsoft Refurbished, comercializate în condiții de garanție superioară celei oferită în cazul unui produs similar nou și la un preț cu 30-60% mai mic.

Despre CIT Grup

CIT Grup, companie cu sediul în Timișoara specializată în distribuția de echipamente IT ca noi și refurbished și o activitate de peste 20 ani, este jucătorul de pe piața de distribuție IT care a introdus conceptul refurbished în România. CIT Grup deține un magazin cu o suprafață de 450 mp și un depozit de peste 5.000 mp în Timișoara și are în medie 100.000 de produse în stoc. Principalele zone de vânzare ale CIT Grup sunt București, Timișoara și Cluj-Napoca, dar și orașele mari din Moldova. 80% din produse sunt distribuite pe piața locală, iar 20% în străinătate. În 2023, CIT Grup a obținut venituri de peste 5 milioane de euro.

