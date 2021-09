Cîțu e la podea? A început numărătoarea inversă?

Următoarele ore sunt decisive. Pentru viitorul imediat și pe termen scurt al românilor. Și poate chiar pentru viitorul pe termen lung. În câteva ore vom ști dacă partidele politice se țin de cuvânt. Sau dacă mint cu nerușinare. Marile cărți se joacă la vedere în Parlament. Și, pe sub masă, între reprezentanții câtorva partide politice. În timp ce Klaus Iohannis o face pe arbitrul. Și se pregătește să devină pompierul de serviciu al națiunii române.

Pică sau nu pică Guvernul Cîțu? Și dacă pică în câtea zile, el este scos doar teoretic din joc? Sau Florin Cîțu, pe post de păpușă gonflabilă, va mai fi ținut artificial în viață de către Klaus Iohannis până la sfârșitul lunii septembrie?

Singurul partid care s-a ținut în prezent întru totul de cuvânt, fără a recurge la nicio șmecherie și la niciun tertip, este AUR. Un partid pe care adversarii săi transpiră să îl pună la stâlpul infamiei publice naționale și internaționale drept un partid fie extremist, fie creat în retortele de la Kremlin, fie și una și alta. Fără însă ca cineva să poată prezenta vreo dovadă în acest sens. Așadar jocul care urmează să se desfășoare azi are în prim plan alte două partide. USR și PSD. USR, dacă nu mai dorește sub nicio formă să lucreze cu Florin Cîțu ca premier, trebuia să-și retragă toți miniștrii prin demisie din Guvern. Dacă nu a făcut-o până acum trebuie să o facă azi. Dacă, așa cum au afirmat reprezentanții săi, așteaptă ca în prealabil să treacă sau să nu treacă moțiunea de cenzură, atunci USR se pune în situația pe care a blamat-o în mod repetat și chiar vehement a PSD, care și-a dărâmat de două ori, tot prin moțiune de cenzură, propriul guvern. Cu miniștri rămași în funcție acolo. Este acum o situație similară. Neretrăgându-și miniștrii, USR dă dovadă de lipsă elementară de verticalitate și de integritate. Face, cu alte cuvinte, prostituție politică. Poate că execută un joc subtil în conivență cu vârfuri PNL. Lăsându-le libertatea liberalilor de a trage de timp. Și de a negocia o soluție de compromis.

Tot astăzi, jocul duplicitar al PSD , dacă e cu adevărat duplicitar, va ieși la iveală. De 10 zile, acest partid, cel mai puternic din România, afirmă că ar fi întocmit și chiar semnat o proprie moțiune de cenzură. Pe care însă, în mod straniu, nu a depus-o la birourile reunite ale Parlamentului. Mai mult, Marcel Ciolacu insistă asupra faptului că a prezentat textul acestei moțiuni atât USR-ului cât și AUR-ului în vederea unor eventuale modificări, dar că nu a primit niciun răspuns. Cum adică? Să faci modificări pe un document deja semnat de către parlamentarii PSD? Este normal? Este legal? Și mai mult, același Marcel Ciolacu care pretinde că nu este drona nimănui și că nu a negociat pe sub masă nicio înțelegere cu PNL, deși Guvernul Cîțu a fost instalat cu voturile partidului său, ne flutură pe sub nas o Fata Morgana. Condiționează o înțelegere cu celelalte două partide în vederea dărâmării Guvernului Cîțu de o decizie pozitivă privind declanșarea alegerilor anticipate. Iată că PSD, la un interval de timp de un an și ceva, a preluat din mâinile și mintea lui Klaus Iohannis aceeași aiurelă. Într-o Românie în care, așa cum este așezată constituțional, e imposibil de presupus că parlamentarii, la mijlocul mandatului lor, vor renunța la statutul pe care mulți dintre ei și l-au câștigat în schimbul unor sume mari de bani sau a unor compromisuri foarte grave. Și vom mai afla ceva. Dacă nu astăzi, în zilele următoare, și anume dacă este sau nu adevărat că Ciolacu a negociat pe sub masă cu Florin Cîțu, în schimbul poziției de noncombat a PSD, poziția de președinte al Senatului de care ar urma să beneficieze Vasile Dâncu. Dacă e așa, înseamnă că ne aflăm în prezența unei vânzări a jocului. O vânzare care se va întoarce cu efect de bumerang împotriva inițiatorilor.

Și închei această analiză afirmând că este extrem de înșelătoare mișcarea prin care liberalii, în frunte chiar cu Ludovic Orban, au făcut zid în jurul lui Florin Cîțu. Acest zid se va prăbuși într-o hărmălaie generală în câteva zile. Și dacă Cîțu rămâne la Palatul Victoria, și dacă, în mod constituțional, el este demis. Iadul se va dezlănțui în PNL în oricare dintre scenariile care urmează.

Comentarii

comentarii