CJ Timiș dorește continuarea investițiilor Transgaz din județ și spre Sânnicolau Mare și Făget

Din 2023 Deta nu va mai avea probleme cu alimentarea cu gaze naturale, după ce Transgaz va finaliza conducta de transport care va furniza combustibilul ce va înlocui zăcământul terminat din zonă, spune Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Urmează zona Sânnicolau Mare și Făget, cel puțin aceasta este dorința șefilor de la CJT legat de extinderea alimentării cu gaze. În prezent doar o treime dintre gospodăriile din Timiș sunt alimentate cu gaze naturale.

”Eu sper sa nu mai fie probleme cu alimentarea cu gaz, Am făcut eforturi ca în zona Deta să nu mai fie probleme de alimentare și am obtinut angajamentul Transgaz să construiască acolo o nouă conductă, care să rezolve definitiv problema de aprovizionare a localităților din jurul Detei, cu gaz metan. Lucrările vor începe în câteva luni, deja am semnat certificatul de urbanism, urmează să se strângă avizele și să eliberăm autorizația de construcție. Banii sunt prevazuți în bugetul Transgaz și termenul de realizare este undeva în 2023, atunci să se finalizeze, ulterior urmând să se extindă rețeaua de transport a gazelor naturale și pe alte rute, cum ar fi Sânnicolau Mare, pentru că și acolo vom avea probleme similare cu cele de la Deta, când se vor epuiza resursele de gaz din subsol, și, la fel, și spre Făget”, a declarat Alin Nica.

El nu a uitat să aducă în prim plan și propunerea guvernului condus de cel care a câștigat voturile PNL Timiș pentru șefia națională a partidului, Florin Cîțu, proiectul Anghel Saligny, care a dus și la ruperea alianței de guvernare.

