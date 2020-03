CJ Timiş nu mai stă după Primăria Timişoara şi îşi face propriile clădiri la Aeroportul Cioca

Consiliul Judeţean Timiş a decis să nu mai stea după Primăria Timişoara şi să îşi ridice propriile clădiri administrative la Aeroportul Cioca. Administraţia judeţeană a solicitat municipalităţii timişorene să treacă în curtea CJT clădirile de acolo, dar a fost refuzată. În concluzie, a decis să investească în construcţii proprii, unde să fie instalate birourile administrative, dar şi să realizeze un sistem video perimetral să să recertifice pista aeroportului.

Vă reamintim că la Cioca situaţia proprietăţii e extrem de încurcată, terenul aparţine consiliului judeţean, în timp ce hangarele şi zona de birouri aparţine primăriei.

„Am demarat la Cioca dezvoltarea pe două dirceţii. Astfel, am împărţit terenl, cele 44 de hectare, 15 hectare vor rămâne la aviaţia utilitară şi de agrement, restul de 30 de hectare le-am pus la dispoziţie pentru evenimente culturale sau sportive. Vedeţi că din partea primăriei obţinem doar blocaje şi variante de cum a nu duce la bun sfârşit evenimentele organizate. Am încercat un dialog cu primăria, clădirile sunt în paragină. Anul trecut am avut acolo un eveniment care a fost apreciat (n.r. Flight Festival), organizatorii au solicitat terenul şi în acest an”, a declarat Călin Dobra, liderul CJ Timiş.

Cum nu a obţinut clădirile solicitate, CJT a decis să facă altele, care să fie în proprietatea instituţiei, dar şi o serie de alte investiţii în infrastructura aeroportului.

„Nu reuşim să avem deschidere la cei din primărie, astfel că pe lista de investiţii a CJT am alocat în acest an 4,2 milioane de lei pentru cinci obiective. Sunt 3 milioane de lei alocate pentru instalaţii electrice, se va face un punct trafo, cablări, stâlpi, instalaţii paratrăznet. De asemenea, demarăm documentaţia unui nou spaţiu administrativ acolo, să nu mai depindem de clădirile Primăriei Timişoara. Era interesant să nu alocăm bani pentru construcţii noi ci să le reabilităm, mai fac incă o dată apel către primărie, de a fi partener în realizarea acestor evenimente. Primăria nu beneficiază de astfel de zone pentru organizarea de evenimente. Important e ce va fi în anul 2021 dar mai ales cele de după acel an”, a mai declarat Dobra.

Conform şefului CJT, investiţiile la Cioca nu se vor opri aici.

„Am fost un susţinător, să nu închidem activitatea aviaţiei utilitare, am extins şi la zborurile de agrement, inclusiv aerotaxi, dar pentru aceasta trebuie efectuate investiţii. Certificarea pistei necesită 400.000 de lei, e pe lista de investiţii a noastră. Pentru realizarea unui sistem de supraveghere video, se vor aloca 340.000 de lei, pentru alte dotări 230.000 de lei. Putem vorbi de un aeroport certificat, păzit, pus la punct. Avem şi regulament pentru cei cu avioane private”, a mai subliniat Dobra.

El spune că există deja cereri începând cu luna mai pentru organizarea de evenimente pe terenul de la Cioca.

