CJ Timiș reduce cu 20 de posturi organigrama instituției și promite o eficiență sporită în noua structură de personal

La pachet cu noua conducere, Consiliul Județean Timiș primește și o nouă organigramă de funcții. Nu s-a pus problema tăierii la jumătate sau la un sfert, o afirmație care prinde bine la public, ci a fost o cercetare de cinci luni în care activitatea instituției și eficiența fiecărui post și a ocupantului acestuia a fost temeinic analizată, spune Alin Nica, președintele instituției. Conform acestuia, a rezultat o structură mai suplă, adaptată noii viziuni a conducerii, dar și la dorința de digitalizare a activității și de dezvoltare a județului.

Numeric, noua organigramă are cu 20 de posturi mai puțin, dar în cadrul organizației au fost desființate altele, fiind înființate altele. Este vorba de 47 de asemenea ”schimbări”, mai spune președintele CJT.

”Am avut ședința de plen a CJT și am aprobat un proiect de hotărâre extrem de important, referitor la organigrama ș statul de funcții al instituției. Acest subiect este extrem de important. Promovez o gândire orientată către rezultate, iar pentru a le obține am ajustat aparatul de specialitate pe calapodul viitoarelor direcții și principii de dezvoltare ale Timișului. Am restructurat organigrama, după evaluarea angajaților. Ne vom centra pe cetățean, și aceasta am transmis angajaților, avem nevoie de management profesionist”, a spus Nica.

El a subliniat că noua organigramă este rezultatul muncii de cinci luni depuse de noua conducere a CJ Timiș. Posturile desființate nu s-au făcut pe criterii politice, spune Nica, iar cei care cred că nu se mai potrivesc cu noua organizație sunt liberi să plece.

”Nu am urmărit epurarea politică, oamenii din CJT sunt dedicați. Dar cei care nu se mai regăsesc în noua structură se pot orienta spre piața muncii, dacă nu concordă cu dorințele noastre. Înțeleg, a existat o teamă de necunoscut, sunt aspecte firești, dar le trecem împreună, la final vom fi mai orientați spre provocările viitorului.

Noul manager al județului, Marian Constantin Vasile a anunțat că noua structură de personal a fost gândită pornită de la realitățile interne din cadrul instituției, dar a fost adaptată și vremurilor actuale, spre exemplu cerințelor impuse de pandemie. Numărul posturilor de conducere a scăzut, de la 31 la 29, chiar dacă numărul de structuri interne a crescut.

În acest moment, valoarea salariului din instutuție este între 3200 ș 3500 de lei brut, a spus Alin Nica.

Acesta spune că în noul mod de lucru va oferi mai multă libertate de decizie cde decizie pentru angajați, dar la pachet și cu responsabilități mai mari.

Marian Constantin Vasile a anunțat că a fost reînființat corpul de control al președintelui, care va avea în componență doi angajați, dar și că departamentul de turism a fost transformat, iar unii angajați au fost mutați la alte servicii cu acordul lor. În ceea ce privește consilierii personali ai celor doi vicepreședinți, deși aceștia aveau dreptul legal la două asemenea posturi, s-a decis ca fiecare dintre cei doi să aibă un singur consilier.

Comentarii

comentarii