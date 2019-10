CJT dă un milion de lei în plus pentru Agenda cultural-artistică a Timişului

CJT dă un milion de lei în plus pentru Agenda cultural-artistică a...

Consiliul Judeţean Timiş scoate din buzunarul propriu un milion de lei pentru susţinerea mai multor manifestări incluse pe Agenda cultural-artistică și de tineret pe acest an, sesiunea a II-a. Puţin peste un milion de lei au fost alocaţi acum, după ce la prima sesiune suma a fost de şapte milioane.

Un număr de 82 de proiecte culturale vor primi bani de la bugetul judeţului, dintr-un total de 122 de cereri depuse.

„Pe agenda culturală sesiunea a doua, care a fost aprobată astăzi, după toate procedurile, rectificare bugetară, sesiunea de depunere de proiecte, am avut parte și de trei contestații care au fost soluționate de către Comisia de contestații, a fost alocată suma de 1,1 milioane lei. Până la sfârșitul anului, beneficiarii acestor finanțări având obligativitatea de a face deconturile conform ghidului aprobat la început de an. Eu cred că această sumă care vine în completarea sumei de pe sesiunea întâi, care a fost de aproximativ șapte milioane de lei, este un plus la ceea ce înseamnă acțiunile culturale, acțiunile pentru tineret pe raza județului Timiș”, a anunţat, în cadrul şedinţei extraordinare de plen de vineri, Călin Dobra. președintele CJT.

