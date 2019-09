„Clasa verde din curtea şcolii”, proiect la Școala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj

Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj demarează, în această lună, proiectul intitulat „Clasa verde din curtea şcolii”, prin programul StartONG, finanţat de Kaufland România şi implementat de Asociaţia Act for Tomorrow. Scopul proiectului constă în creşterea stării de bine a elevilor din unitatea de învățământ, prin educarea acestora într-un mediu sănătos, natural, astfel încât să-şi petreacă o cât mai mare parte a zilei în aer liber. “Prin intermediul proiectului, învăţământul traditional, desfășurat în spaţii convenţionale, închise, va fi înlocuit cu unul modern, bazat pe activități creative, desfășurate într-un mediu deschis prin facilitarea contactului nemijlocit între elevi şi natură. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, echipa de implementare va creea un spaţiu sigur, în aer liber, în care elevii să-şi petreacă după-amiezile, unde pot să îşi conceapă proiectele şi unde pot să citească în linişte. Astfel, beneficiarii proiectului finanţat de către Kaufland, vor fi cei 820 de elevi ai şcolii noastre, cele 65 de cadre didactice, dar şi preşcolarii de la grădiniţele cu care unitatea de învățământ are încheiate contracte de parteneriat. În vederea îndeplinirii acestor obiective, printre activitățile diverse desfășurate se vor afla și amenajarea foişorului din curtea şcolii în vederea desfăşurării activităţilor educaţionale, dar şi amenajarea unei căsuţe cu cărţi. De asemenea, în incinta foişorului vor avea loc diverse activităţi extracurriculare precum: după-amieze de lectură, expoziţii, concursuri etc. În jurul foişorului vor fi plantaţi trandafiri urcători şi arbuşti. Odată cu inaugurarea noului spaţiu vor avea loc o serbare şi o expoziţie cu fotografii şi desene cu tema, <Fluturi şi flori>”, a precizat prof. Dana elena Tipei, directorul Școlii Gimnaziale „Anişoara Odeanu” Lugoj.

Comentarii

comentarii