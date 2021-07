Claudiu Buciu: „PNL Lugoj nu va organiza alegeri interne”

Președintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu, a anunțat că organizația pe care o conduce nu va organiza alegeri interne și a adus noi acuze la adresa conducerii PNL Timiș. “PNL Timiș a intrat în zodia umorului negru. Și nu de astăzi. Decizia total neinspirată a Președintelui Orban de a da PNL Timiș pe mâna unora care nu și-au stins setea de sine niciodată în viața lor politică, a adus organizația noastră în situația nefastă în care suntem de râsul tuturor. Să recunoaștem. Desigur, mulți pot spune, asta e bătălia pentru puterea politică. Nu. Asta e mizeria pe care o facem cunoscută electoratului, sperând că e orb și nu vede ce mizerabili suntem. Electoratul vede în realitate o măcelărire pe viață și pe moarte – politică, între niște muritori de foame în afara politicii și a cumetriilor. Electoratul vede în realitate trădări de ultimă speță, trucări de alegeri interne, eliminări de concurenți prin mijloace care mafiotizează rolul majorității în democrație, schimbări de lacăte la sediile partidului. Ce să înțeleagă? Cine sunt ăștia? Aștia ne vor binele? Dacă ne tratăm unii pe alții în asemenea hal, dacă ne mutăm de la o masă la alta în funcție de cine dă dedicații, încercând să ne îmbuibăm la toate mesele posibile, înseamnă că suntem proștii care mai credem că electoratul mai poate fi mințit. O organizație plină doar de interimari care visează la statutul de aleși, chiar și violând democrația, s-a prăbușit de mult de pe altarul binelui public. Am murit penibil în fața unui electorat care încă mai avea așteptări de la noi. Nu ne va mai crede nimeni după ce războiul pentru noi se va sfârși. Toată lumea va pierde. Timișoara liberală, primul oraș liber, a fost redusă la mizilicul de 6% procent de reprezentare la alegerile județene interne, cât 3 comune cu primari pricepuți doar la întocmirea de vize de flotant în duminica alegerilor. Aici s-a ajuns. Pentru cei care învârt binele și adevărul la ruleta partidului, să știe că Țara nu-i nici pentru unii, nici pentru alții, Țara e doar pentru cei care n-au decât amărâtul acela de vot. Adevărul nu e la noi, cei care am orbit, ci e la cei care ne privesc din nevoie și nedreptate. Și ne văd, astăzi, exact așa cum suntem. Organizația PNL Lugoj, având în vedere că, cu mare indulgență a fost creditată de Conducerea interimară a PNL Timiș cu de două ori valoarea comunei Secaș – patria tuturor flotanților, nu va organiza alegeri interne. Nu vom participa sub nicio formă la această siluire a PNL Timișoara și a PNL Timiș de către doi luptători pentru liniștea deplină și consensul unanim. Ar fi o onoare pentru noi să fim suspendați, excluși, radiați, sau șterși de acești măsluitori cu chip de PNL-iști. Va fi însă cu adevărat onorabil să scăpăm Timișoara și Timișul de rușinea aducerii în derizoriu a valorilor liberale. Acum sau mai târziu. Somn ușor, PNL Timiș!”, a scris, pe o rețea de socializare, președintele PNL Lugoj, Claudiu Buciu.

