MEDICI’S, THE 10 TRUE STORIES.

Clinicile ”Medici’s” în 10 povești adevărate despre oameni, management, leadership și provocare.

Joi, 4 noiembrie 2021, ora 18.00 – Zoom, va avea loc cu amplă conferința online pe această temă:

https://www.youtube.com/c/UMFVBT

Dr. ADRIAN BĂDESCU este fondator, asociat și manager în Clinicile Medici’s Timișoara (ArztHaus, Academica, Clinics&Baby, Dumbrăvița, Laborix), unul dintre principalii furnizori de servicii medicale corporate de pe zona de vest a României, cu peste 300 de companii client, peste 40.000 de abonați permanenți și peste 100.000 de accesări anuale de servicii.

Este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara promotia 1992, deținător a doua masterate in sănătate si management, un masterat în curs de ”Studii de securitate globală” (UVT), un certificat în management eliberat de The Open University (UK) și a unui certificat EMPRETEC în antreprenoriat eliberat de UNCTAD (The United Nation). Finalist al competiției ”The Entrepreneur of The Year 2015 si 2018”, organizat sub patronajul EY (USA) și deținător a multiple diplome de excelență și apreciere în management și antreprenoriat: Distincția de Excelență în Antreprenoriat (2019), Trofeul de Excelență ”BRANDUL ANULUI” (2018), Distincția de Integritate și Performanță Antreprenorială (2017), Diploma de Excelență în Management (2015) etc. Pentru implicarea constantă în comunitate, în special în perioada pandemiei din 2020 a primit o dublă recunoaștere: ”Premiul «Sever Bocu» pentru Implicare Civică și Socială” în cadrul Galei Premiilor UVT și ”Diploma de excelență în responsabilitate socială” și implicare constantă în comunitate în cadrul Galei CCIAT.

În zona socială activează în mișcarea rotariană, fiind președinte al Rotary Club Timișoara 2017-2018 (organizator al Rotary Gala 2017 și deținător a două prestigioase disticții internaționale Paul Harris Fellow Recognition pentru implicare și responsabilitate socială, precum și a distincției Rotarianul anului 2017-2018 pe România), membru ICC România-Israel, Consul Onorific al Statelor Unite Mexicane la Timișoara, inițiator și vicepreședinte al North American Economic Club Timișoara, membru al Consiliului de Consultanță Antreprenorială al UMF ”Victor Babeș” Timișoara, coordonator al secțiunii de antreprenoriat din cadrul Grupului de Parteneriat Strategic (GPS) al Universității de Vest din Timișoara și președinte al Colegiului Pacienților regiunea Vest.

Născut și educat în Banat, interesele și pasiunile sale depășesc domeniul sănătătii spre zona de IT, online, media, tehnologie și futurologie. În business crede în consecvență, în dedicație, în viziune, în parteneriat și, mai ales, în respectarea angajamentelor asumate.

Interviul nu va fi înregistrat, putând fi urmărit doar în timp real.

Zoom Webinar:

Canalul Youtube al Universităţii

