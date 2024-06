Cluburile BPW din Arad și Republica Moldova, s-au înfrățit

Muzeul Vasile Goldiș din Arad a găzduit încheierea parteneriatului dintre reprezentantele Business Professional Women (BPW) Arad și Republica Moldova. Cluburile, membre ale Federației Internaționale a Femeilor de Afaceri și Profesii se bucură de o colaborare îndelungată, dar legătura lor de suflet a fost oficializată abia acum, la Arad. Bazele prieteniei lor a fost pusă de prof. Dorina Ardelean, membru fondator al Fundației ¨Vasile Goldiș”, precum și al BPW Arad.

Cu emoție și multă dragoste, arădencele și-au primit surorile, cum le place să se numească, îmbrăcate în port tradițional românesc și cu sânzâiene. Într-un cadru cald, primitor, doamnele au petrecut timp discutând despre prietenie, feminism, realizări și greutăți și s-au bucurat împreună de momentul artistic susținut de un grup de elevi ai Liceului de Arte „Sabin Drăgoi”. Toate reprezentantele BPW, arădence sau moldovence, sunt animate de același ideal de milita pentru drepturile femeii, drepturile omului, dreptate și dezvoltare.

„ BPW, cultivă în primul rând prietenia pentru că o solidă colaborare implică mai întâi dezvoltarea unei relații durabile de prietenie și încredere reciprocă. O dovadă în acest sens este și prezența în mijlocul nostru a surorilor in BPW Moldova. Doresc să mulțumesc personal și în numele colegelor de la club doamnei rector Coralia Adina Cotoraci și UVVG Arad care ne găzduiește azi și pentru sprijinul constant pe care ni l-a acordat în organizarea numeroaselor conferințe și evenimente, sperând ca în viitor să avem parte de sprijin și înțelegere. Aș dori să închei prin acest mesaj pentru feminism al fondatoarei organizației noastre, valabil și după 90 de ani. Dr Lena Medisin Philips: „Sunteți pioniere visând la o lume a păcii, dreptății sociale, a înțelegerii internaționale și a bunăvoinței. Acest vis se va realiza. Nu contează prea mult dacă tu sau eu, trăim să vedem ziua. Este important doar ca fiecare dintre noi să lupte fără pauză spre ziua respectivă””, a conchis Dana Sas, președinta BPW Arad.

„Aș dori să mulțumesc doamnei Dorina Ardelean, Evei Jurcă și apoi Ginei Jurcoane, datorită cărora am început această prietenie frumoasă cu Aradul. Faptul că azi aici avem atâtea surori, atâtea doamne frumoase, am reușit să semnăm acest parteneriat care va dura fiindcă deși mult timp între noi a fost funcțională frontiere, sufletește noi niciodată nu ne-am simțit separate. De azi înainte această legătură va fi și mai puternică și practic toate activitățile organizate de azi înainte le vom extinde și le promova mai departe. Vă mulțumim tuturor pentru ospitalitate, primire, găzduire și pentru toată deschiderea cu care am fost primite”, a declarat Angela Chicu, președinte BPW Republica Moldova.

De asemenea, prof. Marius Grec, directorul Muzeului „Vasile Goldiș”, moderatorul evenimentului, le-a oferit oaspeților prezentări legate de însemnătatea sălii Unirii în care s-a oficializat încheierea parteneriatului și despre istoria Aradului prin prisma aportului adus de Vasile Goldiș. Domnia sa a primit din partea BPW Arad o diplomă de onoare, ca semn al recunoștinței pentru sprijinul oferit clubului femeilor de-a lungul timpului.

La întâlnirea din muzeul „Vasile Goldiș” au fost prezente și doamne prietene ale BPW Arad, care au stabilit noi legături cu reprezentantele Republicii Moldova. Este vorba despre Anamaria Dragoș, președinta CONAF Arad, o altă organizație de succes a femeilor antreprenor și Antoanela Naaji, directorul Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

În cadrul vizitei la Arad, doamnele din Republica Moldova au vizitat mai multe obiective din municipiul Arad și de asemenea și au participat la Cina Lumânărilor, un eveniment de tradiție organizat de membrele BPW Arad.

Clubul BPW Arad a fost înființat în 27 august 1991, afiliat la una dintre cele mai puternice și influente organizații din lume care luptă pentru drepturile femeilor. Federația Internațională a Femeilor de Afaceri și Profesii se bucură de peste 25000 de membri, fiind înființată în 1930. BPW International dezvoltă potențialul de afaceri profesional și de conducere al femeilor la toate nivelurile prin educație continuă, consiliere, crearea de rețele, consolidarea competențelor și abilităților economice în întreaga lume. De asemenea, militează pentru egalitatea de gen, pentru eliminarea tuturor discriminărilor împotriva femeilor, pentru eliminarea violenței, pentru drepturile omului.

